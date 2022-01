Ravanusa, al via gli accertamenti per fare luce sulla strage: spunta un nuovo video dell'esplosione

Proseguono le indagini per accertare cosa abbia portato all'esplosione che l'11 dicembre scorso ha sventrato parte di via Trilussa a Ravanusa, nell'Agrigentino, causando nove vittime tra cui una donna incinta. Domani inizieranno le operazioni di scavo e campionamento, le analisi visive e strumentali nell'area rossa. Saranno eseguite da un team di periti col coordinamento del procuratore aggiunto Salvatore Vella. Agli atti dell'inchiesta intanto anche un nuovo video con le immagini di alcune telecamere del sistema di videosorveglianza della zona in cui si vede un'auto transitare poco prima dell'esplosione da una strada adiacente.

Quelli di domani vengono definiti "accertamenti tecnici irripetibili". Nei giorni scorsi intanto la Procura di Agrigento ha notificato 10 avvisi di garanzia ai vertici di 'Italgas Reti", sia regionali sia nazionali. Un atto "dovuto" proprio in vista degli accertamenti, che saranno eseguiti in contraddittorio fra le parti, come ha sottolineato il procuratore capo Luigi Patronaggio. La società, nel garantire "massima collaborazione nel corso delle prossime attività a supporto agli inquirenti, come ha fatto fin dall’inizio" ha nominato nel collegio difensivo gli avvocati Mario Zanchetti e Nadia Alecci del foro di Milano, Massimiliano Foschini del foro di Roma e Daniela Posante del foro di Agrigento.

L'inchiesta è per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Finora è stato accertato che l'esplosione è stata prodotta da una "bolla" o "camera" di metano innescata da una casuale scintilla. Resta da capire perché si sia creata e come si sia poi propagata. Dubbi che potrebbero essere sciolti proprio dagli accertamenti.