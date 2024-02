Ergastolo confermato per Alessandro Maja, ha ucciso moglie e figlia a martellate

Ergastolo confermato in appello per Alessandro Maja, che nel maggio del 2022 ha ucciso la moglie Stefania Pivetta, 56 anni, la figlia Giulia di soli 16 anni e ha tentato di uccidere il figlio Nicolò (23 anni) che porta ancora i segni dell'aggressione. Maja ha preso i familiari a martellate nella loro villa di Samarate (Varese).

Maja si è scagliato prima contro la moglie, che riposava sul divano del salone. Poi è stata la volta di Giulia, che era nella sua stanza. Infine si è avventato contro Nicolò, che nel frattempo si è svegliato e, accortosi di quanto stava succedendo, ha iniziato a chiedere aiuto attirando l'attenzione dei vicini. Il ragazzo, unico scampato alla mattanza, ha riportato danni fisici.

I giudici della corte d'Assise d'appello di Milano hanno confermato la massima pena, inflitta in primo grado. "Non vi è dubbio alcuno che Alessandro Maya volesse eliminare tutti i membri della propria famiglia, forse anche se stesso", avevano scritto nelle motivazioni i giudici di primo grado.

Maja è rimasto impassibile durante la lettura del verdetto. "La giustizia qualche volta c'è, la legge c'è ed è stata rispettata. Non credo alle sue scuse, al suo pentimento, l'ha fatto per trarre vantaggio. Il perdono? Ci mancherebbe altro ... Ho avuto pietà a vederlo", le parole di Giulio Pivetta, 82 anni, nonno materno di Nicolò.

Maja ai giudici: "Sono pentito"

"Ho cancellato la mia famiglia a causa di un mio soffrire emotivo e sono rimasto solo. Mi aspetto una pena, la più alta, sperando nella clemenza. Confido nel perdono di Gesù determinato dal mio pentimento", le parole di Maja nel corso del processo.

La difesa di Maja aveva chiesto ai giudici di secondo grado di riaprire il processo con una nuova perizia psichiatrica. "Tutti i testi confermano che si era isolato già da due, tre mesi con comportamenti incomprensibili, mandava messaggi deliranti ritenendo di aver commesso errori lavorativi, che erano solo nella sua mente", la tesi dell'avvocato Giulio Colombo, legale di Alessandro Maja.

Nella perizia psichiatrica, effettuata in primo grado dal perito Marco Lagazzi, ha spiegato il difensore, "manca il verbale del 4 maggio 2022 del pronto soccorso, che conferma le conclusioni del nostro consulente". Maja, ha aggiunto, "era dentro un delirio perché quei problemi lavorativi non c'erano. In quel pronto soccorso - ha detto - gli avevano già somministrato farmaci per una depressione grave". La difesa aveva anche chiesto che le attenuanti generiche, già concesse in primo grado, fossero riconosciute come equivalenti alle aggravanti, anche perché "lui ha subito confessato".

La difesa di Maja ha annunciato la possibilità di fare ricorso in Cassazione dopo la lettura delle motivazioni: "Siamo convinti di quello che ha sostenuto il nostro psichiatra e lo porteremo avanti. Soffre di una depressione maggiore con delirio distruttivo, è pacifico". Il legale ha poi sottolineato che Maja "è in cura da più di un anno", aggiungendo che "non è corretto dire che ha commesso quel gesto per problemi di lavoro". Problemi che "non esistevano".