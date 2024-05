"I risarcimenti della strage di Ustica spesi per azzerare debiti e fare shopping di lusso", sequestrati 130 milioni

Avrebbero usato i risarcimenti ottenuti per la strage di Ustica per ripagare i propri debiti. Jacopo Di Stefano e Marco Scorzoni, componenti pro-tempore del cda della società Aerolinee Itavia Spa, compagnia aerea del Dc9 che precipitò nelle acque di Ustica con 81 persone a bordo, sono al centro di un'inchiesta della guardia di finanza. Le fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso nei loro confronti dal giudice per le indagini preliminari e di Milano da 130 milioni di euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due ex amministratori avrebbero "svuotato" le casse di Itavia per rientrare dei debiti accumulati proprio per scalare la società diventandone azionisti di maggioranza. Le risorse che sarebbero state distratte provenivano dai risarcimenti ottenuto nel 2020 dai ministeri della Difesa e delle Infrastrutture per la strage.

I due in particolare avrebbero dato l'ok a "due operazioni di finanziamento pregiudizievoli del patrimonio sociale, una da 130 milioni di euro (mai restituita) e l'altra da 45 milioni di euro (quest'ultima successivamente rimborsata), in favore di società a loro riconducibile". Il finanziamento "da 130 milioni di euro veniva in particolare utilizzato - chiariscono i pm - anche per estinguere il prestito bancario utilizzato proprio per acquisire il pacchetto di maggioranza in Itavia rafforzando in tal modo la loro posizione all'interno della stessa". Secondo l'accusa quindi le somme sono state reimpiegate "per finalità estranee alla concessione della citata linea di credito". Gli ex amministratori si sarebbero pagati, tra l'altro, anche Rolex, gioielli per oltre 600mila euro, shopping di lusso in boutique, soggiorni in prestigiosi alberghi.

Queste operazioni erano già finite nel mirino della magistratura civile tanto che nell'aprile 2023 era stato nominato un curatore speciale che, ha evidenziato l'irregolarità delle due operazioni. Ora Itavia è il liquidazione.

Sono indagati anche l'ex liquidatore e i sindaci. Questi ultimi "per aver omesso qualsiasi controllo sulle situazioni di conflitto di interesse e non aver adottato i provvedimenti previsti per legge". Le accuse sono a vario titolo riciclaggio, infedeltà patrimoniale e appropriazione indebita.

La strage di Ustica senza colpevoli

A distanza di oltre 40 anni intanto continuano a essere senza nome i responsabili della strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno 1980. Il Dc9 dell'Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo, all'altezza dell'isola di Ustica uscì dagli schermi radar e fu dato per disperso. Solo il giorno dopo vennero avvistate le prime vittime: 81 in totale cioè tutti quelli che erano a bordo.

Le inchieste non hanno mai portato a risultati concreti, sono state segnate da silenzi e depistaggi. I resti del relitto ricomposti nel "Museo della memoria" a Bologna rimangono il simbolo di uno dei misteri italiani insoluti.