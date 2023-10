Strage di Mestre, il Comune di Venezia: il buco nel guardrail "è un varco di servizio"

Quell'interruzione nel guardrail non è un "buco", ma "un varco di sicurezza, di servizio, previsto nel progetto originario del manufatto". È la replica dell'assessore comunale ai trasporti del Comune di Venezia, Renato Boraso, in merito alle ricostruzioni della stampa sulle cause del tragico incidente di martedì sera. "L'autobus - spiega Boraso - è caduto 50 metri dopo il varco, dopo aver strisciato sul guardarail, senza segno di frenata o contro sterzata. O vogliamo dire che senza il 'buco' la barriera avrebbe tenuto un mezzo in corsa, che sbanda, di 13 tonnellate?".

Le immagini del video dell'incidente, dice Boraso, "mostrano chiaramente, ma l'ha detto anche il procuratore Bruno Cherchi, che il pullman sale sul cavalcavia e si 'appoggia' al guardrail, che tiene inizialmente, e poi striscia per 50 metri, senza controllo, sulla barriera, fino a precipitare. Ma non è caduto perché c'era quel varco". Aggiunge l'assessore: "Oltretutto quel cavalcavia non l'ha fatto il Comune di Venezia, lo ha ereditato, e noi da un mese stiamo rifacendo quelle strutture, con un nuovo guardrail e un nuovo parapetto".

Il varco di sicurezza, come spiegato all'Ansa da Boraso, era previsto nel progetto originario, risalente agli anni '60, ed era a norma. "È uno spazio di sicurezza, previsto per le manutenzioni o per far accedere i soccorritori in caso di necessità. Sono pronto a tutelare in ogni sede il nome del Comune di Venezia, dei miei collaboratori, contro illazioni che ritengo vergognose".