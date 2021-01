Esalazioni killer in una casa di riposo: strage alle porte di Roma

I Carabinieri indagano per far luce sulla morte di cinque ospiti della Villa dei Diamanti a Lanuvio. Il 118 ha trasportato in ospedale in gravi condizioni altri 5 ospiti e 2 operatori. Oggi sarebbero stati trasferiti in un covid center perché positivi

Tragedia nella notte in una casa di riposo a Lanuvio, ai Castelli Romani. Una decina di anziani ospiti della "Villa dei Diamanti" sono stati ritrovati questa mattina in stato di incoscienza e sarebbe già stato accertato il decesso per almeno 5 di loro. Altre sette persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni.

Ad accorgersi della tragedia sarebbe stato un addetto alla struttura che arrivando questa mattina ha trovato tutti i 12 presenti (due operatori sanitari e 10 ospiti), privi di sensi. L'ipotesi probabile sarebbe quella di esalazione di monossido di carbonio. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e personale sanitario del 118. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Lanuvio e della Compagnia di Velletri.

Secondo quanto fa sapere la Asl Roma 6 i operatori e ospiti erano stati tutti sottoposti a tampone lo scorso 14 gennaio dopo il riscontro della positività di un operatore socio-assistenziale della struttura. Proprio ieri sera si era avuto il riscontro che 9 ospiti su 10 erano risultati positivi,così come 3 operatori. Stamani, secondo quanto appreso dal direttore sanitario della Asl Roma 6, era prevista la presa in carico della Asl per i trasferimenti nei reparti Covid.

++ articolo aggiornato alle 12:00 ++

Il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia ha manifestato il proprio più profondo cordoglio ai familiari delle vittime. "Una tragedia che lascia sgomenti e ci impone una ulteriore riflessione sull’importanza della prevenzione antincendio, soprattutto in luoghi destinati ai più fragili".

🔴 Dramma a #Lanuvio, alle porte di #Roma, deceduti nella notte alcuni anziani ospiti di una casa di riposo, trasportati in ospedale altri. Il monossido di carbonio la possibile causa, #vigilidelfuoco del nucleo #nbcr sul posto [#16gennaio 11:00] pic.twitter.com/ZUsEcrr0Os January 16, 2021

