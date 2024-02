Stragi con armi d'ordinanza, lunga scia di sangue: ma il governo vuole dare pure la pistola personale a poliziotti e carabinieri

Oggi pomeriggio a Cisterna di Latina, dalle ore 18:30, ci sarà una fiaccolata, che si preannuncia molto parrtecipata, per ricordare Renèe Amato e la mamma Nicoletta Zomparelli, brutalmente uccise da Cristian Sodano lo scorso martedì. Terminerà nell'area antistante la Chiesa di San Valentino, dove si terrà un momento di preghiera e riflessione. I dettagli della dinamica del duplice omicidio stanno emergendo, e sono agghiaccianti.

Il sindaco Valentino Mantini ha annunciato che il giorno in cui si celebreranno i funerali verrà indetto il lutto cittadino e il Comune di Cisterna di Latina si costituirà parte civile nel processo penale. "Le donne di Cisterna e la nostra comunità sono vittime, non carnefici - dichiara il primo cittadino -. Cisterna è una città solidale, inclusiva e integrativa, da sempre. Lo dimostrerà anche con una fiaccolata e il lutto cittadino il giorno dei funerali, in modo da manifestare l'abbraccio collettivo alle famiglie Amato e Zomparelli e la vicinanza in questo viaggio durissimo che dovranno affrontare".

Le stragi con armi d'ordinanza

C'è un elemento in comune tra la strage di pochi giorni fa e quella compiuta da Luigi Capasso sei anni fa nella stessa cittadina del Pontino. L'arma di ordinanza, proprio come quella che ha ucciso Renée e sua madre: Capasso era un carabiniere originario di Napoli che viveva a Cisterna, lavorava a Velletri e con la stessa arma si suicidò poco dopo. Insieme ad Alessia morì la sorella Martina, di 7 anni, mentre la madre fu ferita. L'uomo aveva già minacciato la moglie prima della tragedia. Due medici sono stati rinviati a giudizio nel 2022 per omicidio colposo, per non avergli tolto definitivamente l’arma di ordinanza.

Sempre a Cisterna viveva Massimiliano Carpineti, un poliziotto di 45 anni che il 2 giugno 2023 ha ucciso brutalmente, con tre colpi di pistola, la collega Pierpaola Romano, 58 anni, nell’androne del palazzo dove la donna abitava, nella zona di Torraccia, a Roma. Poi si suicidò: i due avevano avuto una relazione. E poi ancora. Sempre in provincia di Latina, il 7 marzo 2023 Giovanni Fidaleo, direttore di un albergo a Castelforte, nella località termale di Suio, venne ucciso da un carabiniere 56enne, Giuseppe Molinari, che ha poi rivolto l'arma d'ordinanza contro la ex compagna 31enne Miriam Mignano, ferendola gravemente. Armi di servizio, anche qui.

Il disegno di legge per dare più armi agli agenti

Questi dati, per di più relativi a una sola provincia, rendono evidente che esistono appartenenti alle forze dell'ordine italiane che compiono stragi con armi d'ordinanza. L'elenco è lungo a livello nazionale. Non un'emergenza a livello numerico, certo, ma gli episodi negli anni ci sono stati. E le vite spezzate da un'arma "di servizio", un'arma che avrebbe dovuto garantire la sicurezzaa di tutti e di ciascuno, sono lì a dimostrarlo.

Basti pensare a quanto avvenne sei anni fa, alla strage di Vairano Patenora, nel Casertano, dove un maresciallo della finanza, Marcello de Prata, di 52 anni, uccise la moglie di 45 anni e la cognata, per poi suicidarsi. Voleva sterminare tutta la famiglia. L'uomo era contrario alla separazione e da poco aveva ricevuto la notizia della fissazione dell'udienza davanti al giudice. Uccise sparando quindici colpi con la pistola d'ordinanza.

Ovviamente, non si può pensare che poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della penitenziaria vadano al lavoro senza armi. E' utopia. Tuttavia tre mesi fa il consiglio dei ministri ha varato, sotto forma di disegno di legge, un pacchetto sicurezza che tra le altre cose prevede la possibilità da parte dei poliziotti fuori servizio di andare in giro con armi non di ordinanza (nella relazione tecnica allegata si spiega che quelle sono troppo grandi e i nostri agenti ne vorrebbero di più maneggevoli). La norma che la destra vuole introdurre permetterebbe a 300mila agenti di pubblica sicurezza di acquistare un'arma senza obbligo di licenza e di girare sempre armati.

Fratelli d'Italia si intesta la battaglia

In Italia, oggi come oggi, ogni agente di pubblica sicurezza (polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia penitenziaria) ha in dotazione una pistola d'ordinanza che può essere portata ovunque, in servizio, in divisa o in borghese, e fuori servizio: trattasi di una Beretta lunga oltre 20 centimetri e che arriva a pesare fino a un chilo, se carica. Se vuole comprare e utilizzare fuori servizio un'altra pistola più leggera, un agente deve chiedere il porto d'armi, come tutti i cittadini. Se la legge verrà approvata dal parlamento, non sarà più così: non sarebbero più previsti controlli medici ulteriori per poter acquistare la pistola, né ci sarebbe bisogno di un certificato medico o di un controllo di tipo psicologico e clinico-tossicologico. Fratelli d'Italia si intesta tale battaglia. Non è detto che riuscirà a "portare a casa" qualcosa.

C'è un elemento che non si può mai e poi mai smettere di sottolineare: una pistola in mano a un uomo in crisi d'identità o depresso può avere rilevanza decisiva nella progettazione e nella realizzazione di un atto violento contro mogli ed ex mogli, compagne ed ex compagne, fidanzate ed ex fidanzate. Per questo, qualsiasi svolta normativa che porti anche solo una pistola in più in circolazione, magari maneggevole e facile da nascondere, deve essere vagliata con la massima attenzione e la doverosa cautela.