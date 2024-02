Cerca di strangolare la moglie nel sonno: assolto perché è sonnambulo

Finito a processo con l'accusa di aver cercato di strangolare la moglie nel sonno, è stato assolto perché è riuscito a dimostrare di aver agito da sonnambulo. È questo l'esito del processo celebrato davanti al tribunale di Brescia a carico di un 58enne della Valcamonica arrestato il 4 gennaio del 2021. "Aveva il cervello spento. L'uomo non poteva rendersi conto di quanto stava facendo", ha detto in aula il perito del giudice delle indagini preliminari, Liborio Parrino. Una tesi accolta anche dal pubblico ministero, che ha chiesto l'assoluzione.

Svegliato da un morso della moglie e dopo essersi reso conto della gravità di quanto fatto, il 58enne quella notte si lanciò dal terzo piano e si fratturò entrambe le gambe. Rimase piantonato in ospedale per quattro mesi. La donna non ha mai pensato che volesse ucciderla e per questo non si è costituita parte civile contro di lui.

"Stavo dormendo quando ho sentito qualcosa sul mio viso - aveva raccontato la donna nel corso del processo di primo grado -. Ho reagito e ho lottato con questa figura che non ho riconosciuto. Ho sentito un dito in bocca e l'ho morso. Mi sono ritrovata in terra e ho visto che, di spalle, c'era mio marito. Ho urlato a mio figlio. Mio marito si è girato e sembrava un'altra persona: un pazzo. Poi si è buttato dal terzo piano". L'uomo ha sempre negato di ricordarsi quanto accaduto, proprio perché a detta sua affetto da sonnambulismo. Marito e moglie dormivano in camere separate: la donna aveva da poco ottenuto la separazione.