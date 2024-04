L'audio e le nuove prove che scagionerebbero Rosa e Olindo. Marzouk: "Sono innocenti"

Nuova udienza del processo di revisione a Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva nel 2011 per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006. I legali della coppia hanno illustrato ai giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Brescia i motivi per cui non sarebbero stati i coniugi a uccidere Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk di appena due anni, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. I due sono accusati anche del tentato omicidio di Mario Frigerio, marito di Cherubini, e unico sopravvissuto alla mattanza per una malformazione alla carotide.

Strage di Erba, parla Azouz Marzouk

"A me ciò che interessa è che vengano arrestati i veri colpevoli, che salti fuori la verità", ha affermato prima dell'inizio dell'udienza Azouz Marzouk, compagno di Raffaella Castagna, che si è detto convinto dell'innocenza di Romano e Bazzi.

"L'importante è che arrestino i veri colpevoli e che salti fuori la verità". Lo ha dichiarato Azouz Marzouk al suo arrivo a Brescia per l'udienza di revisione per Olindo Romano e Rosa Bazzi. "Conduco questa battaglia per tutti. Non so se ho avuto nemici in questi anni, posso dire che ho vissuto la mia vita come la sto vivendo adesso: tranquillo e in pace con tutti", ha proseguito Marzouk, che nella che nella strage di Erba perse la moglie e il figlio di due anni. "Sono convinto dell'innocenza di Rosa e Olindo perché ho letto le carte, ho visto il percorso di questi anni, le cose che sono state fatte, che confermano che c'è qualcosa che non va. Tantissime cose non tornano", ha concluso Marzouk.

Strage di Erba, le "nuove" prove

Dalle "nuove prove" emerge una "diversa dinamica" di quanto accaduto nel dicembre del 2006 a Erba. "Ci sono tre consulenze che descrivono una dinamica dei fatti completamente diversa da quelli della sentenza e rendono incompatibili Olindo e Rosa come colpevoli della strage di Erba" spiega Fabio Schembri, avvocato della difesa di Olindo Romano insieme con Nico D'Ascola.

"La signora Cherubini avrebbe fatto le rampe delle scale, avrebbe raggiunto la mansarda riuscendo a gridare: 'Aiuto' come hanno sentito i primi soccorritori. È una ipotesi fantascientifica" che abbia potuto farlo "dopo il colpo al cranio" e viste le "condizioni fisiche in generale" spiega l'avvocato Fabio Schembri. "La nuova prova introduce che l'assassino o gli assassini erano ancora in casa perché la sentirono gridare", ha aggiunto. "La prova nuova attesta che venne colpita su e questo è un aspetto che oggi potrebbe diventare dirimente", ha affermato.

L'amnesia anterograda di Frigerio

"L'amnesia anterograda di Frigerio è un dato certo. I magistrati, quando il 26 dicembre vanno da lui partono dal presupposto che il nome l'abbia già fatto e fanno per ben sette volte involontariamente domande suggestive. La prova nuova ci dimostra che anche in quella occasione, siccome il suo deficit cognitivo aveva raggiunto il suo apice, non fece il nome di Olindo, ma si adagiò ai nomi fatti dai magistrati per poi dire: 'Non ricordo niente, io onestamente non l'ho riconosciuto".

Furono gli stessi magistrati a disporre una visita da parte del neuropsichiatra, il giorno successivo, il 27 dicembre. "Frigerio non saprà fare banali sottrazioni, non sa che giorno sia, non sa da quanto è in ospedale"; ha aggiunto spiegando che dalle intercettazioni ambientali emerge che "un'ora prima avrebbe ricordato, un'ora dopo invece niente e lo dice anche ai figli: 'Non ricordo assolutamente nulla dei miei aggressori". E ancora, ricorda Schembri, l'avvocato di Frigerio aveva inviato un fax nel quale "si continua a descrivere il volto di un soggetto sconosciuto". "È pacifico che è tortuoso questo riconoscimento", asserisce Schembri, che porta in aula il punto di vista degli esperti: "Frigerio aveva una amnesia, era un soggetto fragile, cerebroleso, e che a domande libere quando era in condizioni migliori indicava come aggressore un soggetto di etnia araba a lui sconosciuto".

Mario Frigerio "ha da subito indicato" come aggressore nella strage di Erba "un nordafricano", "ha fatto stilare all'ufficio della Procura un identikit completamente diverso rispetto a chi diventerà poi l'autore dell'aggressione": quel riconoscimento è dunque "una prova già sospetta". A parlare in aula è Nico D'Ascola, avvocato della difesa di Olindo Romano insieme con Fabio Schembri, mentre per la moglie Rosa Bazzi ci sono le avvocate Luisa Bordeaux e Patrizia Morello. "Il riconoscimento di una persona nota è automatica e incoercibile, non c'è bisogno di pensarci", ha affermato. "Possiamo dire che Frigerio era vittima di amnesia anterograda" a causa anche dell'intossicazione da monossido di carbonio, "non ricordava nulla e lo confidava ai suoi figli".

Le registrazioni relative alle parole di Mario Frigerio "non si trovano. Se vi fosse stato un malfunzionamento" i carabinieri "che erano in ascolto se ne sarebbero accorti e sarebbero intervenuti" e invece "non si trova la registrazione, si fanno spallucce: è la spiegazione del disperato" spiega D'Ascola. "Adesso scopriamo che quelle intercettazioni erano rilevanti perché Frigerio dice ai figli: 'Non ricordo nulla'".

In aula per la seconda udienza del processo di revisione della strage di Erba, del dicembre 2006, l'avvocato generale dello Stato Domenico Chiaro scuote la testa. "Evitiamo plateali manifestazioni di dissenso" ha affermato D'Ascola rivolgendosi a Chiaro. Ad assistere alla scena anche Olindo Romano e Rosa Bazzi.