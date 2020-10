Lo striscione omofobo contro Rocco Casalino a Varese

Brutto episodio a Varese. Uno striscione omofobo contro il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, è stato esposto in piazza durante le proteste contro l'ultimo Dpcm nella città lombarda.

Il vergognoso striscione contro Casalino e Conte

La denuncia è dell'Arcigay di Varese, che pubblicando anche la foto dello striscione, in cui si legge la scritta: "Nuovo Dpcm Casalino ric...one Conte il suo pappone".

"Lo striscione è rimasto esposto per diverso tempo nella completa indifferenza della piazza", denuncia sul sito Arcigay.it Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese, che sottolinea: "Democratiche e legittime proteste di piazza non possono trasformarsi nell'ennesimo attacco violento all'orientamento sessuale delle persone. I commercianti e le persone che esprimono il proprio dissenso civilmente non dovrebbero mischiarsi a certe manifestazioni e dissociarsi con forza e convinzione da questi accaduti".

Il 27 ottobre in piazza a Varese si sono sentiti slogan di ribellione verso quella che viene definita “dittatura sanitaria” e cori contro la mascherina, vista come simbolo di oppressione. I partecipanti erano centinaia e si sono riuniti in piazza Montegrappa, senza distanziamento alcuno. Tante anime differenti in piazza: cittadini e commercianti scontenti della situazione ma anche giovanissimi, ultras da stadio e movimenti di estrema destra.

Rocco Casalino positivo al coronavirus

Rocco Casalino qualche giorno fa è risultato positivo al coronavirus. La conferma è del weekend scorso. “Ho scoperto, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19. L'ultima volta che ho lavorato in Presidenza del consiglio è stato martedì (il 20 ottobre, ndr), adottando come sempre tutte le misure di sicurezza. Mercoledì risultavo negativo al tampone”, ha detto il portavoce del premier Anche il suo compagno e convivente, José Carlos, è risultato positivo.