Studente investito mentre prende l'autobus per andare a scuola: muore in ospedale

Non ce l'ha fatta il 17enne investito nella giornata del 13 marzo a Perugia: erano troppe gravi le ferite causate dall'impatto con un furgone. Il ragazzo è morto il 14 marzo all'ospedale dove era ricoverato. La notizia è stata resa nota dall'Azienda ospedaliera di Perugia con un comunicato. Il giovane era stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un furgone nella zona di via San Galigano. In base agli accertamenti della polizia municipale il diciassettenne, che abitava poco lontano, stava attraversando per prendere l'autobus con cui andare a scuola. Il furgone che ha investito il ragazzo si è subito fermato.

Le condizioni del giovane studente erano apparse sin da subito gravissime tant'è che i medici del 118 arrivati sul posto lo hanno rianimato.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto riporta PerugiaToday, il ragazzo si trovava sul marciapiede di via San Galigano, in direzione delle terme, quando avrebbe attraversato per raggiungere la fermata del bus che lo avrebbe portato a scuola. Sceso dal marciapiede sarebbe stato travolto dal furgone che procedeva in direzione della rotatoria dei Rimbocchi. Il conducente, un sudamericano di 50 anni, si è subito fermato e ha chiamato il 118. L'uomo è stato sottoposto agli accertamenti per eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Il 17enne è stato subito portato in ospedale in codice rosso e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Anche il conducente del furgone ha avuto bisogno dei medici che lo avevano trovato in stato di choc. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale. La Procura di Perugia potrebbe disporre l'autopsia e procedere con gli avvisi di garanzia per svolgere tutti gli accertamenti.