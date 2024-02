Professoressa accoltellata all'ingresso di scuola, arrestato uno studente

Uno studente ha accoltellato una insegnante all'ingresso di scuola a Varese. Lo studente, minorenne, è stato arrestato dalla Polizia.

Secondo quanto si apprende, gli agenti della squadra Volanti sono intervenuti all'istituto professionale Enaip di via Uberti a Varese attorno alle 8 di oggi lunedì 5 febbraio e hanno bloccato il ragazzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo studente avrebbe accoltellato alla schiena l'insegnante con un coltello a serramanico portato da casa. L'aggressione nell'atrio dell'istituto scolastico.

La docente, di 57 anni, è stata portata all'ospedale di Varese in codice giallo con tre ferite alla schiena, ma non sarebbe in pericolo di vita.