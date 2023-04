Giovane studente trovato morto in un appartamento

È giallo sulla morte di un giovane studente di 21 anni a Roma. Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato questa notte in un appartamento del quadrante nord est della Capitale, poco dopo la mezzanotte. A lanciare l'allarme il proprietario della casa, che aveva affittato una stanza allo studente.

Disposta l’autopsia

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, i carabinieri e il medico legale, che da un primo esame della salma non ha riscontrato segni evidenti di violenza. Il ragazzo è stato trovato senza vita steso sul letto. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. Fra le ipotesi non si esclude quella di un possibile malore o di un overdose.

Continua a leggere su Today.it