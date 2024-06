Il ragazzo di 16 anni trovato morto nel suo letto, era in gita con i compagni: "Pensavamo dormisse"

La gita si è trasformata in tragedia per una scolaresca che stava trascorrendo qualche giorno in Toscana. Uno studente del gruppo, sedici anni appena, è stato trovato morto nel suo letto in un camping a Torre del Lago (Lucca).

Il ragazzo, Leon il suo nome, era originario di Brema. Con compagni e insegnanti era arrivato in Italia lunedì. Mercoledì sera ha salutato tutti ed è andato a dormire ma non si è più svegliato. I compagni che dividevano l'alloggio con lui pensavano dormisse e sono usciti dalla stanza, quando al loro rientro lo hanno visto ancora a letto hanno capito che qualcosa non andava e hanno chiesto aiuto. L'insegnante ha allertato il 118 ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Docenti e studenti sono tornati in Germania, mentre il corpo di Leon è stato trasportato all'obitorio di Lucca. Sarà l'autopsia a stabilire cosa ha ucciso l'adolescente. Sembra che negli ultimi giorni lamentasse un leggero fastidio alla gola, ma nulla di preoccupante. Non si esclude che potesse avere qualche patologia mai diagnosticata.