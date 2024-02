Il dramma

Fratelli investiti da un camion mentre vanno a scuola: morto 17enne, gravissima la sorella

Il dramma è avvenuto a Sanremo. Il ragazzo era in compagnia della sorella 15enne, ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Successivamente è stato fermato l'autista: alla polizia ha detto di non essersi accorto di nulla