Lo studente morto cadendo dal ponte: "Forse si stava scattando un selfie"

Ipotesi selfie. Potrebbe infatti aver perso l'equilibrio nel tentativo di scattarsi una foto lo studente austriaco morto dopo essere precipitato da ponte Garibaldi, in centro storico a Roma. P.R., queste le iniziali del ragazzo, poi identificato in un 23enne austriaco. Riverso in terra sulla banchina dell'Isola Tiberina i soccorritori nulla hanno potuto, se non accertarne il decesso. Fra le ipotesi gli investigatori non escludono comunque quella del gesto volontario. A tingere di giallo la tragedia la mancanza di testimoni che abbiano assistito alla scena.

Studente austriaco morto a Roma

Secondo quanto si apprende il 23enne nato in Austria si trovava a Roma per studio. Alloggiato in una struttura ricettiva era in procinto di trasferirsi in un appartamento in affitto nella Capitale, per un percorso di studi. Il ragazzo non avrebbe dato segnali di malessere tali da giustificare l'ipotesi di un gesto volontario. Con sé, al momento della caduta, aveva solo il cellulare grazie al quale è stato possibile identificarlo. La salma del 23enne è stata portata al Verano a disposizione della magistratura che ha disposto l'autopsia.

La tragedia

La tragedia si è consumata poco dopo le 17:00 di lunedì 13 novembre. A segnalare al 112 la presenza di una persona immobile sul massetto dell'Isola Tiberina alcuni passanti. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, gli agenti del reparto fluviale, i vigili del gruppo Trevi e Gssu della polizia locale di Roma Capitale e i poliziotti del commissariato di Trastevere, a cui sono affidate le indagini.

Le indagini della polizia

Con ferite compatibili con una caduta da diversi metri d'altezza gli inquirenti non escludono comunque l'ipotesi del gesto volontario. Mancano infatti testimoni che avrebbero assistito alla scena.

