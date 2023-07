Nuovo sfregio al Colosseo: studente stacca un frammento come souvenir

Ancora uno sfregio al Colosseo. Ancora un atto vandalico contro il monumento simbolo della Capitale e patrimonio del mondo intero. Dopo la 17enne svizzera, sorpresa dopo aver inciso le sue iniziali sulle mura, con un video poi finito in rete, ancora un minorenne alla ribalta delle cronache. Il vandalo è un turista di 17 anni, studente tedesco, accompagnato a Roma da un insegnante. L'adolescente è stato denunciato dopo aver grattato una parte del laterizio provocando il distacco di un frammento, che presumibilmente si voleva portare a casa come souvenir.

Sono stati i carabinieri del comando di Roma Piazza Venezia, poco prima delle 18:00 di sabato 15 luglio, su richiesta del personale di vigilanza “Parco Archeologico del Colosseo” a intervenire denunciando e sanzionando amministrativamente il turista 17enne tedesco. Il ragazzo è stato sorpreso e fermato mentre grattava su una parete del piano terra, deteriorando una parte del laterizio dell'anfiteatro Flavio. Il ragazzo è stato denunciato per deturpamento (Art. 518-duodecies), punito, come si legge sulla Gazzetta Ufficiale: "con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000".

La studente svizzera con i genitori

Un nuovo sfregio al simbolo di Roma, che segue di pochi giorni un altro caso che ha fatto molto discutere, avvenuto lo scorso venerdì, 14 luglio. In quel caso a essere denunciata sempre dai carabinieri è stata una ragazza svizzera di 17 anni, identificata dai militari dell'Arma dopo aver inciso le proprie iniziali sulle mura del Colosseo. Uno sfregio beffa, con un video reso pubblico nel quale si vede la giovane che - come se nulla fosse - gratta i laterizi del monumento, quasi soddisfatta del proprio "lavoro". Ripresa da una guida turistica mentre si trovava al Colosseo con la famiglia la giovane è stata denunciata e multata.

Nome della coppia sul Colosseo

Un fenomeno di deturpamento e mancanza di rispetto nei confronti della città non nuovo, purtroppo. A riaccendere lo sdegno era stato un uomo che lo scorso 23 giugno ha inciso con una chiave la scritta "Ivan + Harley", seguita dalla data di realizzazione, "23 giugno" appunto, sulle mura del Colosseo.. Anche in quel caso, a seguito di accertamenti, successivi alla denuncia presentata dall'ente parco del Colosseo, i carabinieri del comando di piazza Venezia, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, identificarono, tramite indagini tradizionali e comparazione fotografica, l’autore dell’atto vandalico. Il giovane era stato ripreso in video da un altro visitatore che, poi, aveva pubblicato le immagini su Reddit.