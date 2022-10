Studentessa aggredita nella stanza del campus universitario: ricoverata in ospedale

A Torino una ragazza di 23 anni è stata aggredita all'interno della residenza universitaria "Paolo Borsellino". È successo nella notte tra sabato e domenica, poco dopo mezzanotte. La giovane è stata ricoverata in ospedale: avrebbe riportato un grave trauma cranico. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, che indaga sull'accaduto, l'aggressore sarebbe un uomo che si è introdotto nel campus universitario. La struttura, gestita dall'Edisu, si trova nelle vicinanze del Politecnico.

Sembra che la studentessa non conoscesse il giovane che si è introdotto nella sua stanza, ma su questo punto sono ancora in corso accertamenti da parte della polizia. A dare l'allarme sarebbe stata la ragazza che adesso è stata ricoverata in ospedale. Gli agenti della mobile, coordinati dal dirigente Luigi Mitola, stanno cercando di ricostruire che cosa sia esattamente successo e stanno eseguendo rilievi e controlli, anche sulle telecamere di videosorveglianza, per individuare l'aggressore.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, parla di "un episodio gravissimo che ci lascia sgomenti. Le forze dell'ordine stanno cercando il responsabile e hanno tutto il nostro sostegno. Esprimo la nostra vicinanza e la solidarietà alla giovane studentessa".

