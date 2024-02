Studentessa contrae l'Hiv nei laboratori dell'università durante l'Erasmus

Un accordo tra le parti mette fine alla lunga vicenda giudiziaria tra una studentessa di Padova e l'università di Ginevra. Nel 2011, la giovane era partita in Erasmus per lavorare alla sua tesi di laurea sul virus dell'Hiv. Al suo rientro in Italia, dopo alcuni mesi, era risultata positiva all'Hiv, che aveva maneggiato proprio nel laboratorio dell'università svizzera.

L'incidente

La giovane è stata risarcita dall'università di Ginevra con 145mila euro, ma ci sono voluti anni prima di arrivare a questo punto. La storia è emersa nel 2019, quando la studentessa aveva deciso di aprire una causa contro l'ateneo chiedendo un risarcimento milionario. "Lo faccio per tutti i giovani come me, che consegnano le loro vite nelle mani di chi dovrebbe tutelarle. Perché nessun altro sia costretto ad affrontare il mio calvario", aveva spiegato al Corriere della Sera.

Secondo la giovane, nei laboratori dell'università non erano state rispettate le norme di sicurezza: "Nessuno preparò me e gli altri studenti che entrarono in quel laboratorio a quegli esperimenti. Non ricevemmo alcun corso, nessuna indicazione sulla sicurezza. Ripenso subito agli esperimenti che avevo fatto sette mesi prima mentre ero all’estero, mi erano stati fatti manipolare pezzi del virus. Ma erano virus che non potevano replicarsi, detti difettivi. In teoria un’operazione senza rischi". Qualcosa, invece, era andato storto. E, dopo anni di accertamenti e verifiche da parte degli scienziati, non c'è ancora certezza su come la giovane ricercatrice possa aver contratto l'Hiv, ma ad essere confermata è la corrispondenza della sequenza genetica del il virus contratto dalla studentessa e quelli del laboratorio.