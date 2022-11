Studentessa Erasmus violentata in auto dal ragazzo conosciuto in discoteca

Stuprata da un ragazzo conosciuto poco prima in discoteca. È l'incubo in cui è piombata una studentessa spagnola che si trova a Roma per il progetto di studio Erasmus. Un 21enne italiano è stato denunciato perché ritenuto responsabile della violenza.

Lo stupro è avvenuto la notte di Halloween ma la notizia è stata resa nota solo adesso. La giovane aveva passato la serata in un locale nella zona di Portonaccio-Casal Bertone. Una nottata spensierata in cui la ragazza spagnola avrebbe poi conosciuto un giovane. Dopo aver passato alcune ore insieme, i due - sempre secondo la denuncia della studentessa - sarebbero usciti insieme e sarebbero saliti sulla vettura con cui il ragazzo era arrivato nel locale. Una volta in auto, il giovane avrebbe approcciato la 22enne per consumare un rapporto sessuale. Una richiesta a cui la giovane non avrebbe però acconsentito. Inserite le sicure della vettura, la studentessa sarebbe poi stata violentata dal ragazzo.

La giovane una volta liberata ha chiamato un'amica e poi ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Arrivati sul posto gli agenti del commissariato Sant'Ippolito di polizia hanno raccolto la testimonianza. La ragazza ha fornito una descrizione dettagliata del giovane che avrebbe abusato di lei. Gli agenti hanno poi rintracciato il 21enne, la cui posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.