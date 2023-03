Studentessa italiana investita e uccisa negil Stati Uniti

Una ragazza italiana, di Vicenza, è morta in un incidente mentre si trovava negli Stati Uniti per studiare. Come riporta VicenzaToday, la studentessa di 17 anni si chiamava Giorgia Trocciola e frequentava, all'interno di un programma di interscambio, la Doherty High School a Colorado Springs, nella contea di El Paso in Colorado.

Cosa è successo a Giorgia Trocciola

La tragedia è avvenuta verso le 7:20 del mattino. Come riportano i quotidiani statunitensi, l'incidente è avvenuto vicino al parcheggio della scuola frequentata dalla ragazza. La 17enne è stata investita da una Jeep mentre attraversava la strada sulle strisce ed è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari accorsi sul posto.

"Ho appreso con profondo dispiacere e commozione della morte prematura della nostra connazionale avvenuta negli Stati Uniti in un tragico incidente stradale. La mia vicinanza va alla famiglia, agli amici, alle compagne della squadra di baseball con cui condivideva la passione per lo sport. Queste sono le notizie che non vorremmo mai ricevere".

Così il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha commentato la notizia della prematura scomparsa della diciasettenne vicentina. Giorgia era una ragazza solare, gioiosa e sportiva, che aveva deciso di volare dall'altra parte del mondo vivere l'esperienza dello studio all'estero – aggiunge Zaia – Questo è un lutto che colpisce nel cuore".

A Vicenza Giorgia Trocciola frequentava il liceo artistico Antonio Canova ed era una giovane atleta che giocava nella società Padova Baseball Softball. "Ciao Giorgia! Ora che sei lassù continua a giocare con la passione e la felicità che hai trasmesso a tutte noi in questi anni. Sarai sempre viva nei nostri cuori e sorriderai insieme a noi in quel diamante rosso che viviamo e amiamo tutti i giorni", il ricordo della società sulla propria pagina Facebook.

Continua a leggere le ultime notizie su Today.it