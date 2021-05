Studentessa narcotizzata col "caffè", violentata e fotografata: arrestato un noto imprenditore

Avrebbe narcotizzato una giovane studentessa, avrebbe abusato di lei e poi avrebbe scattato alcune fotografie per documentare il fatto. Per questo un 50enne milanese, Antonio Di Fazio della Global Farma, noto imprenditore del settore farmaceutico, è stato arrestato. I dettagli sono da incubo.

Milano: imprenditore narcotizza studentessa, la violenta e fotografa nuda

I carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate nei confronti di un 50enne, amministratore unico di una nota azienda farmaceutica milanese.

Le indagini sono partite dalla denuncia della studentessa universitaria di 21 anni: aveva raccontato di essere stata invitata ad un incontro di lavoro tra imprenditori per uno stage e di aver perso completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè. Ore dopo si era risvegliata a casa stordita e con addosso i vestiti indossati la sera precedente.

Trovate confezioni di medicinale "Bromazepam"

La perquisizione domiciliare eseguita, dopo qualche giorno, presso l'abitazione dell'indagato aveva permesso di ritrovare, nascoste in una nicchia della cucina, due confezioni del medicinale "Bromazepam" (ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine). Ulteriori approfondimenti investigativi, espletati in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Milano, hanno consentito di accertare grazie all'analisi dagli impianti di videosorveglianza e dei dati gps registrati dallo smartwatch in uso alla vittima, ma anche da accertamenti informatici eseguiti su vari telefoni e computer utilizzati dall'imprenditore, che quest'ultimo, in dopo aver invitato la giovane vittima alla presunta riunione di lavoro, le ha somministrato, mescolandola con un caffè e un succo d'arancia, un'elevata dose di benzodiazepine, tale da cagionarle un'intossicazione con avvelenamento al solo.

L'imprenditore ha tentato invano di crearsi un alibi

Il fine era quello di trattenerla presso la propria abitazione contro la sua volontà fino al mattino seguente, porla in uno stato di incapacità di volere e di agire per abusarne e fotografarla. Poi l'uomo, preoccupato dai risultati della perquisizione e dalle indagini in corso, ha probabilmente avvertito che il cerchio si stava stringendo intorno a lui. Quindi ha tentato di crearsi un alibi e accusato la studentessa e la sua famiglia di un tentativo di estorsione ai suoi danni. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare altre donne che, in passato, potrebbero aver subito abusi sessuali da parte dell'indagato con lo stesso modus operandi.

I carabinieri invitano coloro che abbiano incontrato il 50enne, accusando poi uno stato d'incoscienza, a contattare immediatamente la caserma di Milano Porta Monforte.

Chi è Antonio Di Fazio

Ferrari, Lamborghini, Maserati, Porsche, Yacht e vacanze di lusso: i profili social di Antonio Di Fazio - manager della Global Farma arrestato dai carabinieri di Milano con l'accusa di aver narcotizzato una studentessa e averla violentata e fotografata - raccontano di una vita tra agi e lusso di vario tipo. Di Fazio è il fondatore della sua azienda, una casa farmaceutica che si occupa di import export di prodotti medicinali e presidi medico chirurgici.