Stufo di aspettare su una barella minaccia gli infermieri con un coltello (di 20 centimetri)

Dopo aver dato in escandescenze per la troppa attesa avrebbe minacciato gli infermieri del pronto soccorso con un coltello. I fatti sono avvenuti qualche giorno fa, nella notte tra mercoledì e giovedì della scorsa settimana, al San Luigi di Orbassano, nel Torinese.

Protagonista un uomo che era in pronto soccorso, su una barella, in attesa di essere visitato. Stufo di attendere, ha iniziato ad insultare gli operatori sanitari per poi estrarre dalla tasca un coltello da venti centimtri, non prima di essersi liberato della flebo che aveva al braccio. Due infermieri sono riusciti a strappargli dalla mano il coltello, prima di chiedere l'intervento dei carabinieri. L'uomo è stato poi denunciato per interruzione di pubblico servizio, minacce e porto abusivo d'armi.