"Ho il cellulare scarico": chiede indicazioni a una ragazza, la fa salire in auto e la violenta

Ha chiesto informazioni stradali a una ragazza che stava aspettando l'autobus alla fermata, poi con uno stratagemma ha convinto la giovane a salire sulla sua auto e l'ha portata in una zona isolata per violentarla. I fatti sono avvenuti l'8 maggio scorso a Roma. A quasi un mese di distanza le indagini della polizia hanno portato all'arresto del presunto stupratore: un 39enne romano che ora dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata.

Roma, stuprata una studentessa di 26 anni: la dinamica dei fatti

Ma andiamo con ordine. Siamo in via della Magliana, periferia ovest della Capitale. È un mercoledì pomeriggio. La giovane, una studentessa di 26 anni, anche lei romana, nota un uomo che si accosta alla fermata con la sua auto. Deve raggiungere il Grande raccordo anulare, l'autostrada a tre corsie che circonda la città, e le chiede indicazioni. Lei dà un'occhiata alla mappa sul cellulare e si offre di aiutarlo. L'uomo però le tende un tranello. Approfittando del traffico, le mostra il cellulare completamente scarico e apre lo sportello dell'auto chiedendole se può accompagnarlo. La giovane, presa alla sprovvista e vedendolo in difficoltà, decide di salire.

Lui però dimostra fin da subito di non avere buone intenzioni. Una volta ripartito chiede alla 26enne se può prestargli il cellulare per fare una chiamata. A quel punto finge di fare due telefonate (che restano senza risposta) e si tiene lo smartphone. Pochi istanti dopo, ben conscio che la vittima non può più chiedere aiuto, inizia a molestarla con avances sempre più insistenti. La giovane, impietrita, si rende conto che ormai l'uomo ha raggiunto una zona isolata dove avviene la violenza. Una volta portato a termine il suo diabolico piano, l'uomo restituisce lo smartphone alla ragazza e la riporta indietro facendola scendere nella zona di Villa Bonelli.

Le indagini e l'arresto

La 26enne denuncia tutto alle forze dell'ordine raccontando la violenza subita e fornendo una descrizione dello stupratore. Per risalire all'identità dell'uomo gli investigatori del distretto di polizia San Giovanni hanno scandagliato le immagini del sistema di videosorveglianza presente sul tragitto percorso dall'auto. In sede di denuncia, poi, i poliziotti hanno mostrato alla giovane un album fotografico che ritraeva le foto di alcuni soggetti somiglianti a quello poi riconosciuto come autore del reato di cui è stata vittima. A quasi in mese dai fatti ora c'è un sospetto. Il 39enne è stato portato in carcere su ordinanza di custodia cautelare disposta dalla magistratura.

Monica Lucarelli, assessora alle Pari Opportunità nella giunta capitolina, ha commentato l'episodio dicendosi "profondamente sconvolta e indignata" per quanto accaduto. "Voglio esprimere la mia più sentita solidarietà alla vittima e alla sua famiglia in questo momento così difficile" ha aggiunto Lucarelli. "La sofferenza e il trauma che stanno vivendo sono inimmaginabili, e il mio pensiero va a loro con la speranza che possano trovare il sostegno di cui hanno bisogno".