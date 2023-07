Stuprava la figlia 15enne e costringeva la famiglia ad assistere all'uccisione di cani: in manette 50enne

È una storia incredibile quella che viene da Paola, in provincia di Cosenza. Un uomo di 50 anni è finito in manette con l'accusa di aver stuprato ripetutamente la moglie e la figliastra di 15 anni e aver maltrattato i quattro figli di 23, 15, 8 e 7 anni. La denuncia viene dalla moglie che, dopo aver trovato il coraggio di scappare, si è recata dai carabinieri di Pozzuoli, nel napoletano, per denunciare l'accaduto. È quello che emerge è un racconto dell'orrore in piena regola.

"Ti scanno, ti taglio la testa e la do ai cani, e mi bevo il sangue": è solo una delle tante minacce che l'uomo avrebbe proferito ai danni della donna e del resto della famiglia. L'uomo avrebbe esercitato su di lei e sui ragazzi violenze fisiche, psicologiche e sessuali confermate anche dai figli. In particolare l'uomo avrebbe abusato ripetutamente della figliastra 15enne e della moglie.

Ma il film horror restituito dai verbali, oltre agli stupri (la figlia della donna, ora 15enne, sarebbe stata violentata quotidianamente dall'uomo dall'età di 10 anni), comprende anche le botte, le bastonate e le sassate per i figli maschi quando questi sbagliavano o non eseguivano pedissequamente gli ordini del padre. Gli ordini potevano comprendere il semplice badare al gregge, ma anche l'assistere a crudeli uccisioni di animali, in particolare cani che l'uomo impiccava o a cui sparava.

Lo stato di prostrazione e le continue minacce avrebbero portato la moglie sull'orlo della morte. La donna lo avrebbe detto anche al marito che per tutta risposta avrebbe cinicamente replicato: "Vai a suicidarti da un'altra parte, altrimenti mi rovini il pavimento".

Il gip di Paola, Rosamaria Mesiti, ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere ritenendolo fondate le accuse formulate dalla procura: maltrattamenti, violenza sessuale aggravata ai danni della figlia adottiva minorenne, violenza sessuale ai danni della moglie, e detenzione illegale di fucile e pistola.

