Accusato di quattro stupri a Reggio Emilia: arrestato in Francia

È stato rintracciato in Francia l'uomo ritenuto responsabile di quattro violenze sessuali avvenute a Reggio Emilia. La svolta è arrivata al termine delle indagini condotte dalla polizia di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore, Calogero Gaetano Paci. L'uomo bloccato sul territorio francese è il presunto autore di quattro violenze sessuali avvenute, in rapida sequenza, in quella provincia a danno di giovani donne che passeggiavano sulla camminata denominata "Lungo Crostolo".

L’arrestato, già detenuto in Francia per reati della medesima tipologia, è sospettato di avere consumato due ulteriori violenze sessuali in Germania ed è stato individuato grazie alle indagini svolte, anche attraverso i canali di collaborazione internazionale, dalla polizia di Stato.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati presso la Questura di Reggio Emilia alle 11 nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il Questore Giuseppe Maggese e il Procuratore Paci.

