Ragazzina violentata dal branco nei bagni pubblici, uno degli indagati: "Ero lì per caso"

Terminati gli interrogatori di garanzia dei 4 maggiorenni fermati per la violenza sessuale di gruppo avvenuta il 30 gennaio nella villa Bellini di Catania ai danni di una 13enne. "Era lì per caso", è stata la difesa portata avanti da Salvatore Ganci, legale di uno degli indagati: "Il mio assistito ha confermato quanto aveva detto prima, quindi è stato un interrogatorio lampo, ha spiegato che la sua presenza sul posto è stata del tutto casuale, era lì perché aveva sentito gridare. Ma qualunque altra valutazione al momento è prematura", ha aggiunto il legale.

“Il mio assistito si è reso conto della gravità dei fatti da subito, per questo ha prima parlato con gli operatori della comunità e poi con i carabinieri", ha affermato l'avvocato aggiungendo: "Sembra che ci fossero tra i 10 e i 7 ragazzi presenti, ma al momento il fermo ne indica 7 e se ci sarà qualcosa in più verrà fuori dalle indagini".

Un altro dei quattro giovani di origini egiziane fermati è scoppiato a piangere nel corso dell'interrogatorio davanti a Gip. Da quanto si apprende, il giovane non avrebbe però mostrato "segni di pentimento". "Un indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'altro invece si è fatto interrogare e ha risposto alle domande del gip. Il primo vive in comunità, il secondo lavora ad Acireale. Sono nel catanese da due anni", ha spiegato un altro dei difensori, Alessandro Fidone, che assiste due dei maggiorenni. Fidone ha precisato che il giovane che ha parlato con il gip "si è detto estraneo ai fatti" aggiungendo che "era sul posto ma non ha partecipato, all'aggressione e ha capito la gravità dei fatti".

Sembra quindi comune la linea dell'estraneità ai fatti portata avanti dai maggiorenni ritenuti coinvolti nella violenza sessuale, mentre è tuttora in corso l’udienza di convalida dei fermi degli altri tre indagati minorenni, comparsi davanti al giudice dei minori. Tre degli indagati sarebbero stati riconosciuti dalla 13enne nel corso di due confronti, mentre gli altri sarebbero stati indicati dal fidanzato della ragazza, immobilizzato e costretto ad assistere allo stupro. I fermati rispondono alle accuse di violenza sessuale di gruppo aggravata e violenza privata.

Il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro degli indagati e degli arresti domiciliari per il quinto che ha collaborato all'identificazione del branco durante le prime fasi delle indagini.

Il racconto della violenza

La violenza è avvenuta lo scorso 30 gennaio nei bagni di villa Bellini, nel centro di Catania. L'adolescente si trovava in quella zona insieme al fidanzato intorno alle 17, quando sette ragazzi di origine egiziana avrebbero preso ad importunare la coppia.

Dopo aver infastidito la ragazzina, il gruppo avrebbe circondato i due spingendoli nei bagni. Lì, secondo quanto riferito dalla 13enne, due degli indagati (un minore e un maggiorenne) avrebbero abusato di lei mentre gli altri cinque tenevano fermo il fidanzato e assistevano alla scena. "Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare", ha raccontato di aver chiesto invano la 13enne. "Gli chiedevamo di lasciarmi stare, io e il mio fidanzato, ma continuavano a toccarmi", ha raccontato ancora ai carabinieri.

La giovane coppia sarebbe riuscita a fuggire solo dopo circa mezz'ora. Raggiunta via Etnea, la strada principale della città, la 13enne è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri. Nonostante il centro di Catania fosse affollato per l'inizio delle celebrazioni in onore della patrona sant'Agata, non ci sono stati testimoni della violenza.

Determinante nell'individuazione dei presunti responsabili è stato il racconto della ragazzina e del suo fidanzato, insieme alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel parco e alle investigazioni scientifiche dei Ris. La giovane, durante un confronto all'americana con gli indagati, ha poi riconosciuto tre degli aggressori: un minorenne e un maggiorenne che l'avrebbero violentata e un altro ragazzo che le impediva di liberarsi.