"Se chiama la polizia siamo fregati", le frasi choc dei calciatori arrestati per stupro

"Se questa chiama la polizia c'inc... tutti". Sono le parole che avrebbe usato Federico Apolloni, arrestato per violenza sessuale di gruppo assieme all'altro calciatore del Livorno, Mattia Lucarelli, in uno dei video registrati dagli stessi giovani nella casa in centro a Milano dove hanno violentato, secondo l'accusa, la studentessa 22enne americana. È quanto si legge nell’ordinanza del gip Sara Cipolla, dove vengono riportate per diverse pagine tutte le espressioni volgari usate dai giovani nel corso delle presunte violenze mentre la vittima, riassume il gip, "si scagliò" anche contro uno di loro esprimendo "il proprio dissenso".

Sempre dalle carte emerge come in almeno due occasioni la ragazza dice di voler tornare a casa ma i "ragazzi non le rispondono". Sempre negli audio dei filmati si sente la studentessa chiedere in inglese "dov'è il mio telefono?" e poi anche "dov'è la mia borsa?". Le riprese si interrompono, si legge ancora, dopo le sei del mattino del 27 marzo, quando, a quanto risulta dalla ricostruzione, Apolloni e Lucarelli lasciano fuori gli altri. È a quel punto che i due calciatori si sono chiusi in una stanza per abusare della ragazza.

Dai filmati emergono anche particolari da brividi, la prepotenza con cui gli uomini accusati di stupro trattano la ragazza, come fosse un oggetto. "Non ci importa ... se non capisci" dicono usando epiteti volgari e sessisti. Un quinto video "mostra chiaramente lo stato di confusione" della vittima, chiarisce il gip, che "non riesce a fare le scale" per salire nell'abitazione. Apolloni, tra l'altro, vuole "impedire che la persona offesa se ne vada, dice agli altri ragazzi di togliere le chiavi della serratura della porta d'ingresso".

I fatti ricostruiti dalla Procura

L’avrebbero portata in un’abitazione in centro a Milano dopo una notte in discoteca. Lì, stando alle indagini, avrebbero abusato di lei, violentandola in branco. Due ragazzi di 22 e 23 anni sono stati arrestati venerdì mattina dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale di gruppo perché accusati di aver stuprato una studentessa americana lo scorso marzo. Uno di loro è Mattia Lucarelli, difensore del Livorno, squadra che milita in serie D, e figlio dell’ex bomber proprio del Livorno ed ex allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli. Il secondo ragazzo arrestato, invece, è Federico Apolloni, anche lui giocatore della formazione toscana.

Stando a quanto ricostruito dalla squadra mobile, coordinata da Marco Calì, i due giovani e tre amici - al momento indagati - avrebbero incontrato la vittima al "Gattopardo" e a fine serata le avrebbero offerto un passaggio a casa. A quel punto, però, l’avrebbero portata in un appartamento in centro, sembrerebbe di un'amica di Lucarelli, dove si sarebbe consumata la violenza, con tanto di video girati dai tre amici dei due calciatori.

Dopo qualche giorno la stessa vittima - che quella sera era in compagnia di un'amica - aveva contattato la polizia, dando così il via alle indagini. Dopo le perquisizioni e i riscontri delle scorse settimane, il pool fasce deboli della procura - guidato dall’aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo - avrebbero richiesto l'ordinanza di custodia cautelare poi emessa dal Gip, Sara Cipolla.

I video che riprendono le violenze sulla giovane

Di alcuni momenti della serata - iniziata proprio nel locale in zona Sempione - ci sarebbero anche dei video che investigatori e inquirenti avrebbero sequestrato già in estate sui cellulari dei cinque ragazzi. In alcuni passaggi delle clip sembra sia chiaro il rifiuto della vittima di avere rapporti con i giovani. Nell'ordinanza di custodia cautelare, a proposito delle esigenze cautelari e del rischio di reiterazione del reato che hanno fatto finire ai domiciliari i due calciatori si legge che "emerge dalle intercettazioni ambientali l'incapacità degli indagati di comprendere a pieno la gravità delle loro condotte, convinti della propria innocenza".

I calciatori definiti "socialmente pericolosi"

Gli elementi finora raccolti nelle indagini "denotano una spiccata pericolosità sociale" dei due, "certamente tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi", rimarca la giudice per le indagini preliminari. Che evidenzia come "assumono valore la facilità con la quale i due hanno approfittato dello stato di alterazione della vittima e del suo stato di bisogno". I due calciatori, sempre secondo la ricostruzione di polizia e pubblico ministero, avrebbero abusato dello "stato di inferiorità psichica" della studentessa americana che quella sera dello scorso marzo aveva bevuto "dei drink" e che aveva "vuoti di memoria, intervallati da flash", come lei stessa ha raccontato ad investigatori ed inquirenti, con la Gip che ha comunque ritenuto la sua versione credibile e attendibile.

La posizione della squadra di calcio del Livorno

"L'unione sportiva Livorno 1915 prende atto del provvedimento cautelare assunto dalla procura della Repubblica di Milano nei confronti dei tesserati Federico Apolloni e Mattia Lucarelli e, nel rispetto del lavoro degli organi inquirenti, resta in attesa che venga fatta chiarezza sull'episodio auspicando nell'estraneità di Federico e Mattia rispetto agli addebiti contestati", si legge in una nota diffusa dal club amaranto. Gli avvocati dei due calciatori hanno già annunciato che faranno ricorso contro la misura.