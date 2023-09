Cuginette stuprate a Caivano: c'è la svolta nelle indagini

Per la violenza nei confronti delle due cuginette del Parco Verde di Caivano i carabinieri di Napoli hanno eseguito 9 misure cautelari a carico di sette minori e due maggiorenni. Alle 11 oggi si terrà una conferenza stampa dove verranno resi noti altri dettagli. Le ordinanze sono state emesse dal gip presso il tribunale per i minorenni di Napoli e dal gip presso il tribunale di Napoli Nord, rispettivamente su richiesta della procura presso il tribunale per i minorenni di Napoli e dalla procura presso il tribunale di Napoli Nord.

I fatti risalgono all'inizio di luglio: le ragazzine sarebbero state portate all'interno di un capannone, dove poi si sarebbe consumata la violenza del "branco". Dopo aver subito l'orrore, le due 13enni sono tornate a casa e non hanno raccontato nulla ai genitori. Soltanto dopo un mese le due ragazzine non hanno più retto il peso di quel tremendo segreto. Le indagini hanno avuto inizio poi ad agosto, quando i familiari delle vittime hanno presentato una denuncia ai carabinieri.

Per le due ragazze sin da subito era stato deciso l'allontanamento dal degrado del Parco Verde e ora vivono in una casa famiglia. Lontane, ora, da quel luogo dell'orrore consumatosi a due passi da casa.

