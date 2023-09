L'orrore dello stupro, i video e le mezze ammissioni: "Prima lei era d'accordo, ma poi ha urlato di dolore"

"Non gli interessava se era una femmina, dopo un po' ci sono andati più forte, è caduta a terra perché ci andavamo come dei cani e, dopo 10/15 minuti, 3-4 ragazzi che non la lasciano 30 secondi in pace...". A parlare è Elio Arnao, uno dei 7 giovani arrestati per aver partecipato allo stupro di gruppo di una diciannovenne, lo scorso 7 luglio al Foro Italico. Ammette di aver sentito la vittima "urlare di dolore e dire basta", ma spiega pure - come anche gli altri indagati - che fino ad un certo punto, fino a quella caduta, la ragazza sarebbe stata consenziente, tanto che, arrivati nel cantiere del collettore fognario, sarebbe stata lei a dire: "Prima voi due", indicando due ragazzi per iniziare ad avere un rapporto con loro.

"Basta che mi fate bere e fumare, sono a posto"

Christian Maronia, arrestato con lui, riferisce che tutto sarebbe nato da un'idea di Angelo Flores, l'unico che la diciannovenne conosceva e con il quale aveva già avuto degli incontri sessuali, e che ha ripreso in parte la violenza: mentre i ragazzi erano alla Vucciria, "Angelo ad un certo punto le ha fatto la battuta: 'Ma la faresti mai una cosa con noi?' e lei fa: 'Basta che mi fate bere e fumare, sono a posto'...", ma che poi "io sinceramente neanche ero eccitato da questa situazione". Maronia afferma pure di essersi sentito "confuso, perché ero ubriaco anch'io", quando girandosi "lei era nuda e già stavano facendo cose". Flores - che viene ritenuto dal gip Clelia Maltese "il trait d'union tra la vittima ed il branco", ha dichiarato addirittura che "eravamo scioccati" e che se ha ripreso col cellulare è stato "perché tutti me l'hanno chiesto, compresa lei". Afferma pure: "Guardavo perché sinceramente ero sconvolto, sette ragazzi su una ragazza, poteva essere mia sorella...".

"Flores aveva altri video di lei con altri ragazzi"

La versione completa dei tre indagati emerge dagli interrogatori resi subito dopo gli arresti, ad agosto, ma depositati ora in vista dell'incidente probatorio che si terrà il 3 ottobre. Nella vicenda Flores - che non ha mai toccato la ragazza durante lo stupro - ha un ruolo centrale, anche perché gli altri neppure conoscevano la vittima. Maronia riferisce che poco tempo prima dello stupro: "Flores aveva parlato di questa ragazza, mi aveva fatto vedere altri video di altre volte, con Cristian Barone (un altro degli indagati, ndr) pure, mi aveva fatto vedere un altro video: 'Sai gliel'ho fatto fare a Cristian Barone' di qua, di là... Lui aveva altri video di questa ragazza... Non mi aveva detto neanche come si chiama, mi ha fatto: 'Guarda quest'amica mia' e mi ha fatto vedere questo video, però io ho detto: 'Non mi interessa'".

"In tanti sono stati con lei, pensavo fosse una ragazza facile"

E anche Arnao, spiegando al gip perché ad un certo punto parlava della diciannovenne come di una "ragazza profonda" sostiene di aver voluto intendere "perché le piace, perché prima di questo episodio altri amici mi avevano detto: 'Questa ragazza me la sono fatta', tipo in una settimana me l'hanno detto 8/9 ragazzi", quindi all'inizio avrebbe pensato che fosse "una ragazza facile" poi, una volta sentito dai carabinieri "sono arrivato a casa, mi sono fatto una doccia, mi guardavo allo specchio e dicevo: 'Ma che cazzo ho fatto?'".

La versione di Angelo Flores

Flores sembra essere davvero la figura chiave nell'inchiesta, perché sarebbe stato lui a presentare agli altri la vittima ed anche a concordare di avere un rapporto di gruppo con lei ("uno stupro di massa", lo definiva), salvo limitarsi a filmarla. Non esiste tuttavia un video integrale dell'abuso, ma soltanto frammenti (quelli depositati dalla Procura e ritrovati proprio sul celluare di Flores non durano messi insieme neanche un minuto e mezzo). Conosceva bene la ragazza, tanto che lei, sui suoi profili social aveva pubblicato filmati in cui erano insieme in atteggiamenti anche molto intimi. Solo che Flores, durante l'interrogatorio, è stato molto sintetico rispetto agli altri, anche se ha risposto a tutte le domande.

"Ha cominciato a toccarci perché era ubriaca"

"Quella sera - dice al gip Clelia Maltese - non è stata, cioè sì, è stata una cosa sbagliata però... Io non ho partecipato, gli altri partecipavano... Eravamo lì, alla Vucciria, stavamo ballando, tranquilli e si presenta lei con un'amica sua, che tra l'altro era pure con il ragazzo del fratello (...) Lei già la conoscevo. Praticamente mentre stavamo bevendo, fare e dire, lei si è avvicinata dicendo: 'Che fa, ci mettiamo a bere?', 'va bene'. Beviamo un cocktail, due cicchetti. Io ero con Gabriele Di Trapani e Christian Barone, Elio Arnao. C'era Cristian Maronia e c'era Samuele La Grassa e basta. E niente, lei ha cominciato a toccarci un pochettino a tutti, perché era ubriaca e diciamo che è successo quello che è successo... E' successo che abbiamo fatto, cioè l'hanno fatto".

"Eravamo lì sconvolti, scioccati..."

Flores ha ammesso di essere presente: "Io ero lì, al Foro Italico... Non stavo facendo assolutamente niente, guardavo, perché sinceramente ero sconvolto. Sette ragazzi sopra una ragazza, sinceramente, poteva essere anche mia sorella. In particolare io, Barone, Elio e Samuele, eravamo là scioccati, cioè alcuni ridevano, alcuni erano là tipo sconvolti, tipo a dire: 'Ma quando ce ne andiamo?'. Poi la ragazza si è sentita male e io ho provato ad aiutarla, gli altri se ne volevano andare, ho preso il telefonino, che le era caduto a terra, gliel'ho portato e mi ha detto che voleva che chiamavo il suo ragazzo. Le ho detto: 'Non posso chiamare il tuo ragazzo, perché se mi sente parlare quello si incazza con me'. Poi si è seduta su una panchina, gli altri se ne sono voluti andare, io ho aspettato altri cinque minuti, ho detto: 'Ora sei a posto? Sicuro? Me ne posso andare?', 'sì, sì, tranquillo, tranquillo, poi me ne vado'. Ed è successo quello che è successo a quanto ho capito, si è fermata una persona, le ha chiesto come stava, poi c'ha denunciati".

"Ho filmato perché me l'hanno chiesto tutti, anche lei"

Precisa che "non ho avuto atti sessuali con la persona offesa... Ho ripreso col telefono, poi li avevo cancellati questi... Ho ripreso tutto, non lo so, perché mi hanno chiesto di farlo però... Poi ho eliminato subito tutte cose... I ragazzi me l'hanno chiesto, tutti. Ma anche lei stessa mi aveva chiesto di farlo... Non ho ripreso tutto il tempo, due secondi ci sono stato, cinque minuti, poi l'ho levato e poi ho cancellato".

La versione di Christian Maronia

Molto più dettagliato nella ricostruzione dei fatti è Maronia, che spiega anche come sarebbe stato "incitato dagli altri a fare qualcosa" e appena si sarebbe convinto, vedendo che Flores filmava, si sarebbe subito tirato indietro: "Io non sono un ragazzo che fa queste cose, sono fidanzato da tre anni... Avevo preparato il passaporto a giugno per andare a lavorare in America..." e invece si trova in carcere con un'accusa gravissima. Nonostante Flores gli avrebbe mostrato video in cui la vittima aveva rapporti con altri, l'indagato è chiaro: "La ragazza non ha colpe assolutamente, non le si può dire niente". Ed ha pure tenuto a chiederle scusa.

"Ma la faresti mai qualcosa con noi?"

Al gip Marco Gaeta ha spiegato che quella sera era uscito con Di Trapani "non eravamo organizzati con nessuno" e di aver incontrato Flores, Barone e "altri due ragazzi che ho conosciuto quella sera" in piazza Sant'Anna: "Beviamo, parliamo e Angelo fa: 'Ci spostiamo alla Vucciria?' e abbiamo detto: 'Va bene'". Lì "ad un tratto non ho visto più Angelo e se n'è spuntato con questa ragazza, io non la conoscevo, prima di quel giorno mai vista e dopo di quel giorno mai vista... Lui parlava e le ha buttato una battuta: 'Ma la faresti mai qualcosa con noi?'. Io lì per lì sono rimasto perplesso e lei fa: 'Basta che mi fate bere e fumare, sono a posto'. Io lì per lì non ci ho pensato e non mi ha interessato. Poi Angelo fa: 'Ci spostiamo?' Gli ho detto: 'Dove dobbiamo andare?', mi fa: 'Scendiamo verso lì sotto, verso la Vucciria', ho detto: 'Va bene', comunque, continuiamo a camminare e poi ho visto che l'hanno presa a braccetto a questa ragazza perché era ubriaca... Io ero messo di lato... Non si reggeva in piedi a quanto pare".

"Ero confuso e non ero neanche eccitato da questa situazione"

E aggiunge: "Poi siamo arrivati al Foro Italico, il tempo che io sono andato in bagno, ritorno, già a lei l'avevo trovata nuda, stavano facendo cose, io lì per lì sono rimasto un po' anche confuso, ero pure ubriaco io e mi incitavano a fare qualcosa con questa ragazza e io gli dicevo: 'No, no', sinceramente non ero neanche eccitato di questa situazione... Comunque, io sto per fare qualcosa, Angelo avvia questo video... Prendo e mi tolgo subito, gli ho detto: 'Angelo, ma chi stai faciennu?' e quello mi fa: 'No tranquillo, lo tengo per me', gli ho detto: 'No, devi cancellare questo video sia per la ragazza, sia per la mia ragazza' perché potevo anche avere problemi io, fa: 'No, no, tranquillo, ora lo cancello'".

"C'è dda picciuttedda 'ntierra, aiutiamola"

Spiega anche di aver cercato di aiutare la vittima: "Poi hanno finito di fare quello che dovevano fare e hanno lasciato la ragazza a terra, stavano per uscire da questo cantiere, e ho detto: 'Ma dove state andando?' Vidi ca c'è dda picciuttedda 'ntierra..' e dice: 'E che dobbiamo fare?'. Ci dissi: 'Come che dobbiamo fare? Andiamoci e l'aiutiamo a vestirla, alzarla e farla uscire, non è giusto'. Sono andato io e stava parlando al telefono col ragazzo, gli diceva di venirla a prendere, che si trovava al Foro Italico... ha bloccato questa chiamata, la alzo, si è vestita da sola, l'abbiamo fatta uscire e l'abbiamo portata al marciapiede di fronte al Foro Italico, poi da lì io me ne sono andato con Di Trapani a prendere la moto...".

"All'inizio non era in difficoltà, ma io con lei non volevo fare nulla"

Alle domande del giudice chiarisce che il rapporto che avrebbe avuto con la vittima sarebbe stato "di una frazione di secondi perché ho visto che Flores aveva avviato il video e poi mi sono tolto e non l'ho toccata". Racconta anche di aver visto bere la ragazza alla Vucciria e che "penso che l'avevano fatta fumare perché gli avevano passato forse la canna... Era venuta con un cocktail nelle mani quando è spuntata con Angelo... L'ho vista bere un cicchettino di Sambuca, forse due e poi non aveva bevuto più niente... Sinceramente non l'ho vista in difficoltà perché gli altri parlavano con lei, quando si sono messi a camminare e io mi sono messo a camminare dietro di loro, però non avevo capito niente... Ho visto che aveva difficoltà a stare in piedi, ho pensato che fosse divertita... Hanno detto: 'Andiamo verso il Foro Italico' senza dire a fare cosa... Io mi ero messo in disparte perché non volevo fare con lei assolutamente, solo che io la vedevo che mentre loro camminavano e la tenevano a braccetto, la palpeggiavano, la toccavano... Mi sono sentito anche un po' confuso".

"Poi stava male e ho detto: 'Basta, lasciatela andare'"

Dopo la violenza, prima che tutti andassero via, ammette che "in quel momento no, non stava tanto bene... All'inizio quando aveva detto sì, neanche aveva bevuto e neanche aveva fumato, poi lei ha detto: 'Basta che mi fate bere e fumare', loro si sono resi disponibili infatti". Maronia dice anche di aver ritenuto che la ragazza fosse consenziente in un primo momento: "All'inizio sì, però poi no... All'inizio la vedevo tipo che sì, era consenziente però poi ho visto che, come posso dire, che stava male, dopo non si reggeva in piedi... Ho visto che le davano due schiaffi, è stato Di Trapani... Non pugni, assolutamente no...". E aggiunge: "Gliel'avevo detto: 'Basta, finitela, lasciatela andare, cioè è anche tardi, ce ne dobbiamo andare'... Io richiamavo Di Trapani perché ero con lui col motore, quindi per non lasciarlo solo e non fargliela fare a piedi...".

"Pensavo fosse eccitata, poi l'ho vista accasciata..."

Il gip gli chiede anche conto di un'affermazione intercettata dai carabinieri quando era stato convocato in caserma, prima di essere arrestato, in cui Maronia diceva che la vittima "era eccitata" e spiega: "Mi hanno chiesto quando sono andato in caserma: 'Ma tu come le vedevi queste urla, tipo di dolore o di eccitazione?'. Io ho detto che pensavo che era eccitata... Flores mi aveva fatto vedere altri video, mi aveva detto com'era questa ragazza, pensavo di sì, che era eccitata, di un ragazzo di 19 anni che cosa può pensare in quell'istante... Ero divertito come faccio a sentire la ragazza che dice: 'Ahiahai'? Poi l'ho vista accasciata, dopo che hanno finito, lei ha cominciato a camminare e si è accasciata... Il più accanito era Di Trapani, io mai l'ho visto così... Una ragazza di 19 anni può essere me suoru, non è giusto, soprattutto quanti eravamo".

La versione di Elio Arnao

Arnao racconta di essere arrivato a serata già iniziata alla Vucciria, dopo una chiamata di Flores, ma "non pensavo che si doveva fare una cosa del genere..." e spiega che è stato sempre Flores a fargli conoscere la vittima quella stessa sera e che "io quando sono arrivato già stavano bevendo, stavano pure fumando, dopo mezz'oretta la ragazza ha detto: 'Andiamo a cercare un posto più appartato'... Poi quando ci siamo spostati, abbiamo camminato, io già lo sapevo che più o meno stavamo facendo una cazzata...".

"Durante il tragitto era mezza lucida"

"Poi - continua l'indagato - quando siamo arrivati lì la ragazza ha detto: 'Prima voi due', parlando per altri ed io tipo ero lì bello tranquillo seduto che stavo fumando una canna". Afferma di aver avuto un rapporto brevissimo con la vittima, spiegando che "all'inizio era lucida, perché camminava tranquillamente, non proprio al 100%, perché uno la teneva a destra ed uno a sinistra, poi quando siamo arrivati là io già la vedevo che tipo... Mezza lucida... La tenevano perché la volevano toccare, è successo dopo che lei è caduta... Durante il tragitto era mezza lucida, che tipo tu gli potevi parlare e lei più o meno capiva... Sinceramente non parlavano, la toccavano soltanto... L'ho tenuta pure io di lato, ma io di lato, si è messa il braccio qui, però non la volevo toccare, quando siamo arrivati là è successo quello che è successo".

"Lei è caduta e tutti se ne sono fregati"

E ricorda: "Si sono buttati tutti tranne io, Angelo e La Grassa... Ho visto che più o meno c'erano tutti di sopra ho detto: 'Vabbè, pure io faccio 5 minuti e poi me ne vado'. Neanche ho iniziato e poi Barone e quello minorenne mi hanno detto: 'Levati che ci pensiamo noi' ed io: 'Fate quello che volete', cioè mi sono messo da parte. Poi quando la ragazza ha detto basta, io li ho fermati, li volevo fermare, ho detto: 'Ragazzi basta, non vedete che non ce la fa più?' perché dopo lei è caduta e tutti tipo, menefreghista... Tutti se ne sono fregati... Io dopo sono andato per vedere come stava, l'ho fatta alzare e siamo usciti. Ma io dopo me ne sono andato a casa". E puntualizza pure che "la facevano fumare pure strada facendo, quando siamo arrivati là pure e dopo hanno iniziato. Quando la ragazza ha detto 'basta, basta' è caduta a terra tipo per 30 secondi: 'A me non m'interessa, a me non m'interessa' e poi hanno ricominciato... L'hanno ripresa da terra...".

"Come i cani, neanche gli interessava se era una femmina"

Anche secondo Arnao fino ad un certo punto la vittima era consenziente, ma quando l'ha sentita urlare e dire basta "non pensavo avesse piacere e ho detto: 'Ragazzi basta' e 'o ci andate piano o ce ne andiamo', però la ragazza non la potevo lasciare qui da sola e loro mi hanno detto: 'Tu fatti i cazzi tuoi a te non ti deve interessare'... Mentre la giravano le davano pure schiaffi... E' caduta a terra perché ci andavamo come dei cani, dopo 10/15 minuti, tre/quattro ragazzi, neanche la lasciano 30 secondi in pace... Dopo un po' ci sono andati più forte, come tipo non gli interessava se era una femmina... Poi l'abbiamo fatta sedere su una panchina e lei ha detto: 'Ragazzi, sta venendo il mio fidanzato, andatevene'. Era sudata, si vedeva che era stressata...".