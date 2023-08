Stupro di gruppo, scattano le denunce dei parenti degli arrestati per insulti, minacce e profili hackerati

E adesso partono le denunce: i parenti dei ragazzi arrestati venerdì scorso con l'accusa di aver stuprato a turno una diciannovenne al Foro Italico di Palermo si stanno rivolgendo alla polizia postale per segnalare le minacce, gli insulti, ma soprattutto la creazione di profili fasulli sui social e anche la diffusione di fotografie non solo degli indagati ma persino dei loro famigliari.

In rete, da quando è stata diffusa la notizia degli arresti, si è scatenata una sorta di delirio collettivo , in cui migliaia di persone hanno condiviso le foto dei giovani, ma anche post carichi di odio contro di loro. Poi sono spuntati anche i profili falsi degli indagati, dai quali in alcuni casi sono partiti messaggi provocatori e nei quali non emerge alcun tipo di pentimento, che hanno ulteriormente generato indignazione tra gli utenti. Ma molti di quei post sono stati caricati mentre gli arrestati erano già in carcere e certamente non avevano la possibilità di usare il cellulare.

Un'operazione, quella di chi persegue una giustizia "del popolo" e di piazza, seppur virtuale, che ha avuto il risultato di rendere identificabile anche la vittima - correttamente tutelata invece da tutta la stampa - ma pure di far finire nel mirino un diciassettenne che non c'entrava nulla, ma sui social si chiama "Cristian Maronia" come uno degli indagati, come aveva raccontato PalermoToday .

