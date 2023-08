Stupro di gruppo a Palermo, torna in carcere il minorenne: incastrato dalle chat

Torna nel carcere Malaspina R. P., il minorenne accusato dello stupro di gruppo ai danni di una diciannovenne, avvenuto a Palermo lo scorso 7 luglio, e che ha compiuto 18 anni qualche giorno dopo la violenza sessuale.

Il gip del tribunale dei Minori ha accolto la richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dalla Procura. Il giovane aveva infatti lasciato il carcere sabato scorso, dopo aver confessato davanti al gip Alessandra Puglisi, che aveva disposto per lui il collocamento in comunità.

A portare all'aggravamento della misura sarebbero alcune chat scambiate dal ragazzo con gli altri indagati, subito dopo lo stupro.

In carcere sono anche gli altri sei giovani finiti in cella. La direzione della casa circondariale ha però chiesto al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sicilia "l'immediato allontanamento" dal'istituto definendo la loro presenza "destabilizzante per l'ordine e la sicurezza".