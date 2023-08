Stupro di gruppo a Palermo, un indagato in lacrime: "Chiedo scusa, mi sono rovinato la vita..."

"Sono addolorato per ciò che è successo, chiedo scusa alla ragazza e alla sua famiglia... Ho una fidanzata e mi sono rovinato la vita", sono queste alcune delle cose che Christian Maronia, uno dei sette giovani arrestati per lo stupro di gruppo avvenuto lo scorso 7 luglio al Foro Italico, ha tenuto a dire oggi 22 agosto durante il suo interrogatorio davanti al giudice. Ha ammesso di aver iniziato ad avere un rapporto sessuale con la diciannovenne, ma ha pure spiegato che quando si sarebbe accorto che Angelo Flores, l'unico indagato che la vittima conosceva, stava filmando tutto col cellulare, si sarebbe tirato indietro. "La ragazza era consenziente - ha riferito al gip Maronia - poi però si è sentita male e io volevo solamente andarmene".

Dalle sue risposte al giudice - sono in corso gli interrogatorio di altri due ragazzi, Elio Arnao e Samuele La Grassa - emerge un altro dettaglio rilevante: secondo Maronia, che ha spiegato di non aver mai visto la vittima prima di quella sera, sarebbe stato Flores a portarla con lui alla Vucciria e per convincere gli altri "a fare una cosa tutti insieme" avrebbe mostrato un video della giovane intenta ad avere un rapporto sessuale con altre persone, per far capire - è questo il senso della deposizione del giovane - che lei sarebbe stata disponibile a un certo tipo di esperienza.

Per Maronia "ha organizzato tutto Flores" che poi si sarebbe limitato soltanto a fare il video e non ad abusare fisicamente della giovane. "Lei era d'accordo - ha detto l'indagato al giudice - abbiamo deciso tutti insieme di andare verso la Cala e il Foro Italico". Una versione che si sovrappone in parte a quella di Gabriele Di Trapani, sentito nei giorni scorsi.

Per il giovane interrogato stamattina era stata rigettata una prima richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura all'inizio di agosto, perché la vittima non lo avrebbe riconosciuto con certezza. L'istanza è stata poi accolta dal gip venerdì scorso, anche sulla scorta delle chat di Flores in cui faceva il nome delle persone che sarebbero state con lui quella sera, compreso quello di Maronia.

