La caccia al video dello stupro di gruppo, cosa rischia chi cerca le immagini e le condivide

Da terribile notizia di cronaca a tema di dibattito politico e feticcio social. Il caso della giovane violentata a Palermo da più ragazzi, sono sette gli indagati, continua a essere tra i più dibattuti e ha innescato pericolosi fenomeni. Le foto dei profili Facebook dei giovani finiti nell'inchiesta sono state postate e condivise con migliaia di visualizzazioni. Commenti pieni d'odio hanno invaso ogni piattaforma. Si sono poi moltiplicati i profili a nome degli indagati, che adesso annunciano querele a loro volta. La spirale dell'odio e dell'orrore pare senza fine. Su Telegram in poche ore si sono formati gruppi, pubblici e privati, con migliaia di iscritti e l'unico obiettivo di trovare il video dello stupro di gruppo. C'è chi si dice disposto a pagare per vedere le immagini dell'orrore. Parliamo di violenza pura, che però diventa merce da social.

Secondo quanto è emerso dalle indagini, uno degli indagati avrebbe filmato le violenze e poi avrebbe condiviso il video con gli altro prima di eliminarli. Non è certo che siano anche finiti sul web, eppure è partita una raccapricciante caccia. È intervenuto anche il Garante per la privacy, con due provvedimenti di urgenza: "Sanzioni anche per chi diffonde i dati personali della vittima e la rende identificabile".

Per la legge anche chi condivide un materiale illecito commette un reato anche se ha "solo" fatto circolare un contenuto fatto da altri.

Il garante della Privacy: "Diffondere il video delle violenze è reato"

"A seguito di numerose notizie stampa su una 'caccia alle immagini' scatenatasi nelle chat, l'Autorità ha rivolto un avvertimento a Telegram e alla generalità degli utenti della piattaforma, affinché venga garantita la necessaria riservatezza della vittima, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei a identificarla, anche indirettamente, in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della ragazza", si legge in una nota.

Il Garante ricorda "che la diffusione e la condivisione del video costituiscono una violazione della normativa privacy, con conseguenze anche di carattere sanzionatorio, ed evidenzia i risvolti penali della diffusione dei dati personali delle persone vittime di reati sessuali (articolo 734 bis del codice penale)".

Vertice sulla sicurezza a Palermo

La vicenda della ragazza violentata dal branco, ha portato a una rinnovata attenzione sul tema sicurezza. Il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, ha convocato per venerdì prossimo, alle 10, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Nel corso dell'incontro sarà approfondito, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca - spiegano dalla Prefettura -, il tema della sicurezza nelle aree della movida al fine di procedere, d'intesa con le forze di polizia e l'Amministrazione comunale, a un'analisi congiunta della problematica".

