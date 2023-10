Una ragazza di 20 anni ha raccontato di essere rimasta vittima di uno stupro di gruppo nel corso di una festa in un appartamento a Torino la notte di martedì 10 ottobre 2023. La mattina successiva gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato tre giovani di 21, 22 e 23 altri. Altri tre, il più giovane di 18 anni, sono indagati per lo stesso reato dal pm Lisa Bergamasco della procura cittadina, che coordina le indagini.

La giovane ha raccontato di essersi ubriacata e drogata in un parco della città e di avere seguito il gruppo nella casa di uno di loro, al quinto piano di un palazzo, dove si stava tenendo la festa a cui stavano partecipando diverse persone. Quando lei si è addormentata sul divano alcuni giovani avrebbero abusato di lei a più riprese, fino al suo risveglio e alla richiesta di aiuto.

A quel punto uno dei giovani l'avrebbe accompagnata di sotto, dove ha dato l'allarme e dove è stata trovata prima di essere accompagnata in ospedale, prima al Maria Vittoria e poi al Sant'Anna. Il primo giovane sarebbe stato arrestato mentre scappava in monopattino, gli altri due nel corso del sopralluogo in casa, poiché identificati dalla vittima. A breve ulteriori dettagli.

