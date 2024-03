Stupro di Palermo: l'unico imputato minorenne condannato a otto anni e otto mesi

Otto anni e otto mesi di carcere. Questa è la condanna inflitta all'unico indagato minorenne che lo scorso 7 luglio avrebbe preso parte allo stupro di gruppo nei confronti di una ragazza di 19 anni al Foro Italico di Palermo. Il processo si è svolto con il rito abbreviato davanti al gup del tribunale dei Minori. La procura aveva chiesto 8 anni. Il giovane condannato ha compiuto 18 anni qualche settimana dopo i fatti. Nell'inchiesta risultano indagati altri sei giovani, tutti maggiorenni. Per loro il processo, sempre col rito abbreviato, inizierà ad aprile.

Come racconta Sandra Figliuolo su PalermoToday, il ragazzo condannato oggi era stato arrestato ad agosto con gli altri sei presunti componenti del branco che avrebbe aggredito una 19enne, abusandola a turno in un cantiere abbandonato. In prima battuta il giovane aveva confessato e raccontato di essere stato però l'unico ad aiutare la vittima e il gip aveva così deciso di farlo uscire dal carcere e di affidarlo ad una comunità.

Nel giro di pochi giorni, però, erano emerse alcune chat in cui il giovane, parlando con un amico, si dimostrava addirittura divertito per quanto appena fatto. "Eravamo in sette, troppo divertente! L'abbiamo ammazzata". Il giudice aveva così deciso di rimandarlo in cella. Oggi è arrivato il primo verdetto. Il ragazzo si è difeso spiegando che il rapporto con la 19enne sarebbe stato consenziente, la stessa tesi degli altri giovani accusati. La ragazza sostiene al contrario di aver urlato più volte "basta", senza però riuscire a porre fine alla violenza. Una versione che sembra confermata dalle intercettazioni raccolte dagli inquirenti nel corso delle indagini. Alla fine la 19enne si era accasciata a terra ed era stata lasciata per strada, dov'era stata soccorsa da due passanti.