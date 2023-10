La ragazza stuprata dal branco, le bugie del minorenne: "Ho sbagliato, ma sono stato l'unico ad aiutarla"

Al giudice non ha negato di aver partecipato allo stupro, ammettendo anche di essere "stato assalito dai sensi di colpa" e dicendosi consapevole che "quello che avevamo fatto è un reato". R. P., l'unico dei sei indagati per la violenza sessuale ai danni di una diciannovenne, avvenuta a Palermo, che al momento dei fatti (il 7 luglio) era minorenne (ha compiuto 18 anni venti giorni dopo), durante l'interrogatorio ha anche rappresentato se stesso come una sorta di "salvatore" della ragazza, raccontando di essere stato lui ad aiutarla quando aveva capito che stava male, di essere stato sempre lui - e non due passanti - a soccorrerla dopo l'aggressione e anche a tranquillizzarla. Il problema è che nelle chat scambiate con un amico subito dopo lo stupro l'immagine del giovane che veniva fuori era invece tutt'altra: R. P., infatti, riferiva divertito del "macello combinato", dicendo: "L'ammazzammu, ti giuro, n'addivertemmu, troppi cianchi... Troppo forte!".

Il gip del tribunale dei Minori aveva inizialmente creduto alla versione del ragazzo, tanto da concedergli di lasciare il carcere e di andare in comunità. Ma le discrepanze emerse tra la confessione e le conversazioni via Whatsapp, sommate al fatto che appena lasciata la cella R. P. aveva iniziato a vantarsi su TikTok delle sue "prodezze" con video e post, hanno spinto il giudice a rivedere la sua decisione e a farlo tornare in carcere.

L'interrogatorio completo del ragazzo è stato depositato dalla Procura - l'inchiesta dei carabinieri è coordinata dal sostituto Mario Calabresi - assieme ad altri atti in vista dell'incidente probatorio che si terrà martedì 3 ottobre per acquisire la testimonianza della vittima ed evitare così di doverla risentire durante il processo. All'udienza che si terrà davanti al gip Clelia Maltese parteciperanno anche gli indagati.

"Lei ci ha detto che con 7 non l'aveva mai fatto..."

R. P. ha messo a verbale davanti al giudice che "quando eravamo in Vucciria, io avevo già bevuto tanto, più del solito. Abbiamo incontrato Angelo Flores che ci ha portati dalla ragazza, che lui conosceva già. Sono stato l'unico a non presentarmi con lei perché la ragazza ha capito che ero minorenne e che ero il più piccolo del gruppo...". E aggiunge: "La ragazza si è presentata agli altri, comincia a scherzare, si è avvicinata al bancone di un bar, l'hanno fatta bere, poi lei ha fumato una canna, dopo ci ha contati, letteralmente, tutti e ci ha detto che con sette ragazzi non aveva mai avuto un rapporto perché non le era capitato e che se volevamo poteva provarci. Io ero divertito".

"L'ho sentita gridare e ho detto di smettere subito"

A quel punto, secondo l'indagato "Flores ha proposto di andare in un posto che conosceva vicino al Foro Italico. Siamo entrati, la ragazza era ancora cosciente. Io sono stato il primo ad avere un rapporto con lei... Poi dopo due minuti mi sono vestito, ho alzato la testa, non so cosa mi sia successo, ma improvvisamente mi sono ripreso dall'ubriacatura, perché l'ho sentita gridare, mi sono girato e l'ho vista svenire...". Anche nelle chat scambiate poi con l'amico, R. P. diceva chiaramente che la vittima "è svenuta più di una volta", ma è sul dopo che le versioni divergono. Al giudice ha raccontato: "Sono andato dagli altri e li ho spinti e ho detto di smettere subito e di lasciarla andare perché stava male". Nei messaggi con l'amico non c'è traccia invece di questo passaggio, anzi, il giovane ripete che "l'ammazzammu" e quando l'altro gli dice che così "però è lariu", l'indagato replica invece "troppo forte!". E aggiunge pure di essersi fatto lasciare il contatto dalla vittima, lasciando intendere quindi di voler avere altri rapporti con lei.

"L'ho aiutata, non era in grado di badare a se stessa"

Al gip R. P. ha riferito tutte le fasi del presunto salvataggio della vittima: "L'ho presa, l'ho fatta appoggiare e l'ho aiutata a vestirsi. È caduta di nuovo, le ho evitato di sbattere la testa a terra, ho provato a rassicurarla. Poi è arrivata una chiamata al suo cellulare da parte del suo ragazzo e ha bloccato la chiamata. Ha chiamato di nuovo e lei non ha risposto. La terza volta è stata lei a chiamare lui per dirgli che stava male. Io in sottofondo le ho detto di farsi chiamare un'ambulanza, le ho detto che l'avrei aiutata ad appoggiarsi a un muretto e chi io me ne sarei andato all'arrivo dell'ambulanza... Non era in grado di ragionare né di badare a se stessa".

"Dopo sono stato assalito dai sensi di colpa..."

L'indagato ha poi precisato: "Non ho dato schiaffi alla ragazza, non so se qualche altro le ha dato degli schiaffi, né pugni, né calci, solo schiaffi, forse per stimolarla...". Nel video dello stupro realizzato da Flores, però, secondo gli inquirenti sarebbe proprio lui a dare uno schiaffo fortissimo alla vittima. R. P. ha poi messo a verbale che "uscito dal cantiere sono stato assalito dai sensi di colpa perché non sono stupido. Questi ragazzi non li frequento abitualmente, l'unico che conoscevo è Barone (Cristian, ndr), ma non sono mai uscito con lui di sera... Non ho chiamato il 118 col mio telefono perché avevo paura, avendo capito il danno che avevo fatto... Mi sono arrabbiato con Barone, che sapevo essere amico di Flores, perché ho saputo che quest'ultimo aveva ancora il video di quella sera nel suo telefono, sapendo che quello che avevamo fatto è un reato". E ha concluso: "La ragazza racconta cose diverse da quelle che sono realmente accadute, non sono state le due passanti a soccorrerla, ma io. Sono stato l'unico a tranquillizzarla".