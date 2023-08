Stupro di Palermo, la vittima: "Sono stanca, mi state portando alla morte"

"Sono stanca, mi state portando alla morte". È il drammatico messaggio affidato a Instagram dalla ragazza di 19 anni stuprata a Palermo nella notte tra il 6 e il 7 luglio da un gruppo di giovani. Rispondendo al commento di un utente che la accusava di essere stata consenziente, la 19enne dice: "Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così".

E poi: "Se riesco a farla finita, porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore".

Un messaggio dello stesso tenore era stato scritto ieri su Instagram dalla giovane. "La mia anima è stanca", si legge nel post. Già qualche giorno fa la ragazza si era sfogata sui social attaccando chi la accusava di essersi meritata la violenza: "Me ne dovrei fregare, ma non lo dico per me, più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me, e fanno post come me, potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio?". E ancora, aveva concluso: "Chiudetevi la boccuccia e continuate a guardarvi le altre tik toker che si aprono le gambe nei video commentandoli col cuoricino e la bava piuttosto che giudicare una ragazza stuprata".

