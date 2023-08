La 19enne vittima di stupro lascia Palermo: trasferita in una comunità protetta

La ragazza di 19 anni stuprata nella notte tra il 6 e il 7 luglio da un gruppo di giovani al Foro Italico, ha lasciato la città di Palermo. Per la giovane vittima, che dopo le violenze subite e le denunce al branco che l'ha aggredita vive in una situazione estremamente delicata, è stato disposto il trasferimento in una comunità protetta, fuori da Palermo. Qua le verrà anche offerta la possibilità di lavorare. Nella serata di ieri la giovane, che viveva da sola dopo la morte della madre, è stata portata in un centro fuori città, al sicuro. I sette giovani che invece l'hanno stuprata si trovano invece in carcere.

Nelle scorse ore proprio lei stessa aveva espresso tutte le sue preoccupazioni in un drammatico messaggio affidato a un suo profilo social. "Sono stanca, mi state portando alla morte" ha scritto. Rispondendo al commento di un utente che la accusava di essere stata consenziente, la 19enne dice: "Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così. Se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore".

Parole forti, che hanno suscitato la risposta del padre di Bianca, la 16enne violentata a Roma la notte di Capodanno 2021 in una villetta del quartiere Primavalle: "Anche mia figlia fu tentata dall'idea di farla finita come oggi dici di essere tu. A quello che hai scritto oggi si deve rispondere. Con tutte le sue tempeste la vita è preziosa". Negli ultimi giorni la 19enne aveva risposto a più riprese agli attacchi che le arrivavano dai social, tra chi la criticava per i filmati e i post pubblicati su TikTok e Instagram o sul suo abbigliamento.

Intanto, nella mattina di oggi, mercoledì 30 agosto, si terrà davanti al giudice del Tribunale del Riesame di Palermo l'udienza per decidere sull’istanza di scarcerazione di Christian Maronia, uno dei sette ragazzi palermitani arrestati con l'accusa di stupro di gruppo nei confronti della 19enne palermitana. Per il prossimo 8 settembre è fissato invece il riesame per un altro indagato, Elio Arnao, mentre non è stato deciso ancora quando i giudici si pronunceranno sulla richiesta di revoca del carcere di Samuele La Grassa.

