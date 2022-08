Stupro Piacenza, l'avvocato del 27enne: "Mi augurano di essere violentata"

"In tanti mi augurano di essere stuprata o minacciano di farlo. Ho il terrore di trovarmeli sotto lo studio". Lo dice Nadia Fiorani, avvocato d’ufficio di Sekou Souware, il 27enne originario della Guinea arrestato a Piacenza con l'accusa di aver violentato una donna ucraina di 55 anni sul marciapiede in mezzo alla strada. Nelle ore successive alla pubblicazione degli articoli che rendevano conto dell’interrogatorio di Souware, che davanti al Gip ha affermato di essere innocente, sui social network sono stati centinaia i commenti che hanno ricoperto l’avvocato di insulti e minacce. A riportare le parole del legale è Emanuela Gatti su "Il Piacenza". "Sono stata insultata, denigrata, minacciata con commenti sui social e con mail arrivate al mio indirizzo di posta, da persone che evidentemente non hanno la minima idea di come si eserciti, soprattutto in questa delicata fase, il ruolo di difensore".

"I processi - dice ancora Fiorani - si fanno nelle aule di Tribunale, non sulle piazze, non sui giornali e certamente non sui social network. Ho massima fiducia nella giustizia, ho massima fiducia nella magistratura piacentina che sapra? lavorare al meglio su questo delicato caso. Se, alla fine di tutto, il mio assistito risultera? colpevole, scontera? la sua pena".

E ancora: "Per alcune delle persone che mi hanno ingiuriata o minacciata sto valutando se sporgere o meno querela presso la Procura della Repubblica. E mi chiedo - prosegue - quando magari queste persone scopriranno di essere imputate in un procedimento in cui e? evidente la loro colpevolezza, perche? c’e? il commento o lo scritto che lo attesta, se penseranno ancora che sia inutile la nomina di un difensore, se riterranno ancora ingiusto celebrare un processo per chi e? chiaramente colpevole, se sosterranno ancora che sarebbe meglio l’emissione di una condanna esemplare senza perdere tempo con inutili processi".

Souware: "Non le ho mai fatto del male, l'ho solo aiutata ad alzarsi"

Intanto ieri Sekou Souware ha ribadito la sua innoscenza davanti al Gip. "Non le ho mai fatto del male, non ho mai avuto intenzione di fargliene. L'ho solo aiutata a rialzarsi, dopo che era caduta a terra" avrebbe detto il giovane. Souware dunque sostiene di essere innocente, nonostante il suo difensore gli abbia detto del racconto della vittima confermato dal testimone che ha anche filmato con il telefonino la scena dello stupro.

"Non so se ha capito la gravità di quanto accaduto - ha riferito l'avvocato all'Adnkronos - io gli ho spiegato, nel modo più semplice possibile, tutti gli elementi che ci sono contro di lui. Quando è stato arrestato era lucido, non credo fosse alterato da alcol o droga, da allora lui nega di aver fatto violenza a quella donna".