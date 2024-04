Turista violentata nel b&b: chi sono i due arrestati

L'orrore che si ripete, ancora a Palermo. Due uomini di 41 e 44 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Vittima dello stupro una turista straniera, che secondo la ricostruzione degli inquirenti sarebbe stata avvicinata dai due e costretta a subire abusi sessuali.

La violenza risale al novembre del 2023: come confermato dai carabinieri, durante le indagini è emerso "un grave quadro indiziario, sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare, a carico dei due uomini". I due indagati sono stati portati al carcere Pagliarelli in seguito a un’ordinanza emessa dal Gip del tribunale, su richiesta della procura: le loro generalità non sono state rese note.

La notte della violenza

Nei mesi successivi alla violenza gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e la presunta responsabilità degli autori del reato. La vittima, una cittadina canadese, sarebbe stata fatta ubriacare dai due indagati e poi portata nel b&b in cui alloggiava. In quella stanza il 41enne e il 44enne avrebbero abusato di lei ripetutamente. La donna, completamente stordita, si è risvegliata sola in camera la mattina successiva e si è accorta che le erano stati anche rubati dei soldi.

Ad avvisare i carabinieri furono i medici del Policlinico che avevano in cura il fidanzato della donna, allora ricoverato in ospedale. Dopo la segnalazione dell'uomo, i militari sono andati nell'albergo per accertarsi che il racconto fosse vero, trovando la vittima sotto shock. Soltanto dopo qualche ora la ragazza, ancora sconvolta, è riuscita a raccontare quello che le era successo.