Trova un corpo a 40 metri di profondità: era di un sub morto durante un'immersione

Un sub è morto durante un'immersione in mare alle isole Formiche (Grosseto) nell'Arcipelago toscano. È successo questa mattina (29 giugno).

L'uomo, 65 anni, stava effettuando delle immersioni con altre dieci persone quando ha accusato un malore. Sarebbe stato un sub di un altro gruppo di diving a notare il corpo dell'uomo a 40 metri di profondità e portarlo in superficie. I soccorsi sono stati tempestivi ma per l'uomo, nonostante l'intervento del 118, non c'è stato nulla da fare. La salma è stata portata all'ospedale Misericordia di Grosseto.