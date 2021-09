Uccise la moglie e il figlio di 5 anni, Alexandro Riccio si suicida in carcere

Si è suicidato nella notte tra sabato e domenica nella sua cella del carcere di Ivrea Alexandro Riccio, il 39enne che lo scorso 29 gennaio uccise a Carmagnola la moglie Teodora Casasanta e il figlio Ludovico, 5 anni. Dopo averli uccisi a coltellate, Riccio si era tagliato le vene dei polsi e si era gettato nel vuoto dal balcone di casa, sopravvivendo alla caduta. L'uomo era stato poi arrestato dai carabinieri della compagnia di Moncalieri. La Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta sulla sua morte.

L'omicidio di Carmagnola

Teodora Casasanta e suo figlio Ludovico sono stati uccisi in casa alla fine dello scorso gennaio, in via Barbaroux, a Carmagnola. Riccio aveva poi tentato di togliersi la vita gettandosi dal balcone. Ricoverato in ospedale con diverse fratture, era stato piantonato dai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni vicini.

Secondo quanto ricostruito dalla indagini coordinate dalla procura di Asti, Teodora Casasanta aveva annunciato al marito l'intenzione di volersi separare. L'uomo ha ucciso prima lei, mentre dormiva, poi ha ammazzato anche il figlio, che stava dormendo in un'altra stanza. L'autopsia ha stabilito che la donna e il figlio sono stati colpiti con diverse coltellate, poi l'assassino si è accanito sui due corpi con vari oggetti contundenti. In casa era stato ritrovato un biglietto scritto da Riccio, nel quale diceva a moglie e figlio: "Vi porto via con me".

La coppia, sposata dal 2014, viveva a Carmagnola dal 2016 e da poco si era trasferita in via Barbour. I due erano stati separati già alcuni anni prima, dopo che Riccio aveva avuto una relazione con un’altra donna, poi lui era tornato a casa. Il matrimonio però era entrato in crisi e Casasanta aveva deciso di separarsi.