Si è impiccato con un lenzuolo l'uomo fermato per l'omicidio della moglie

C'è un drammatico epilogo nella vicenda del femminicidio di Borgo Rivo a Terni. Oggi è stato infatti trovato senza vita nella sua cella nel carcere di Sabbione a Terni il marito della donna di 56 anni uccisa a coltellate nel primo pomeriggio dello scorso giovedì. L'uomo, secondo quanto si apprende, si sarebbe impiccato utilizzando un lenzuolo. Inutili i soccorsi del personale di servizio.

Sessantadue anni, l'ex operaio edile di origini albanesi era stato fermato con l'accusa di omicidio volontario. Portato prima in questura e poi trasferito nella casa circondariale di Terni - secondo la ricostruzione degli inquirenti - aveva colpito a morte la moglie con almeno cinque coltellate, di cui una alla gola, al culmine di una lite.

Prima di avventarsi contro la donna - di sei anni più giovane e anche lei di origini albanesi -, l'uomo aveva anche chiamato al telefono il figlio 25enne (la coppia ha anche una figlia) che in quel momento si trovava al lavoro in provincia di Viterbo. Nonostante i tentativi del ragazzo di calmare il padre e l'allerta lanciata alla questura, nessuno aveva fatto in tempo a bloccare l'uomo. Sembra che in famiglia le liti fossero frequenti, fino ad arrivare ai tragici fatti di giovedì e poi ancora al drammatico epilogo di questa mattina.