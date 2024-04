Si impicca in carcere a 32 anni: era stato arrestato per furto

Ancora suicidi in carcere. Dopo una prima notte trascorsa in carcere, durante la seconda dietro le sbarre si è tolto la vita, a Uta. Aveva 32 anni ed era stato fermato dalla polizia a Cagliari mentre si trovava alla guida di un'auto. Aveva provato a scappare a piedi, addosso aveva documenti, carte di crediti e altri effetti personali rubati da un veicolo in sosta. E' il trentaduesimo suicidio in carcere dall’inizio del 2024 in Italia. 29 i detenuti che si sono tolti la vita, tre gli agenti della pentizenziaria.

Gennarino De Fazio, segretario generale della UilPa, un sindacato della polizia penitenziaria, denuncia: "L'ennesimo morto 'per impiccagione' nelle nostre galere, dove ormai si va incontro a una pena di morte di fatto, si inserisce in un quadro di crisi inarrestabile se non con interventi immediati e d’impatto che prendano atto dell’emergenza forse davvero senza precedenti, quanto meno a guardare il numero record di coloro che si tolgono la vita".

Ogni suicidio è un dramma individuale che non va mai generalizzato. Ma le carceri sono sovraffollate, servono più psicologi e psichiatri, ed è un imperativo civile puntare su pene alternative come i domiciliari, i lavori socialmente utili o il braccialetto elettronico per chi non rappresenta un pericolo per la società o sta scontando gli ultimi mesi.

Nel 2023, i suicidi nelle carceri italiane sono stati 67. I tentati suicidi ben 156. "Occorre intervenire sull'organizzazione delle carceri, sul numero di psicologi, psichiatri ed educatori, figure di ascolto e di mediazione, ma anche sul numero dei progetti di inclusione sociale, di lavoro", ha spiegato a più riprese Samuele Ciambriello, portavoce nazionale della Conferenza dei garanti locali dei detenuti. "Occorre intervenire sulla concezione educativa che non c'è dentro il carcere. Il carcere non è un male necessario Occorre intervenire anche sulla coscienza civica rispetto a chi considera il carcere una risposta semplice a bisogni complessi, in primis la sicurezza".