Un altro suicidio con il nitrito di sodio

Un ragazzo di 19 anni si è tolto la vita assumendo nitrito di sodio. Sul suicidio, avvenuto a Trieste il 26 aprile scorso, la procura del capoluogo del Friuli Venezia Giulia ha aperto un fascicolo. È il secondo caso dopo il suicidio dell’insegnante di 63 anni avvenuto in Trentino lo scorso 4 aprile. Due decessi con la stessa sostanza in meno di un mese. Due, invece, i giovani rimasti vittime di intossicazione da nitrito di sodio il 3 e 4 maggio, in Lombardia ed Emilia Romagna.

"Bisognerà accertare se si tratta di sostanza in libera vendita", ha dichiarato il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo, raggiunto telefonicamente dal giornalista Nicolò Giraldi di TriestePrima. Nel frattempo il Centro Antiveleni di Pavia ha inviato una circolare al ministero della Salute e alle regioni, firmata dal professor Carlo Locatelli, direttore della struttura lombarda. "L’acquisto di sodio nitrito – si legge nella circolare - avviene probabilmente in internet, e i casi italiani potrebbero essere collegabili a prodotti venduti via web". Da giugno del 2021 i casi registrati sono "numerosi", ha dichiarato il dottor Locatelli.

Il "kit" del suicidio venduto sul web

La sostanza è al centro di una maxi operazione di polizia partita dal Canada e che il 31 marzo scorso ha visto l'arresto di un sessantenne ritenuto responsabile della vendita online di migliaia di "kit" per il suicidio. Le confezioni vendute da Kennet Law, accusato di istigazione al suicidio, sono state acquistate a migliaia anche in Italia.

In alcuni casi le persone sono state salvate grazie alla misurazione della metaemoglobinemia e alla somministrazione dell'antidoto "blu di metilene". "L’antidoto è salvavita e deve essere somministrato - in assenza di controindicazioni maggiori - nel più breve tempo possibile" dichiara Locatelli, chiedendo che venga disposta la loro presenza "in tutti i servizi d’urgenza del Sistema sanitario nazionale" (se possibile, anche sui mezzi di soccorso avanzato extraospedaliero), oltre a contattare i Centri antiveleni per "le opportune consulenze".

Continua a leggere su Today.it