Suicida in cella il killer di Tiziana Gatti

Si è tolto la vita in cella il 36enne Osborne Antwi Tukpeh, reo confesso per l'omicidio della suocera 62enne Tiziana Gatti. Il fatto di sangue di Castelnovo Sotto, nella Bassa Reggiana, risale al 21 marzo scorso. L'uomo, di origine liberiana, in passato era un giocatore professionista di football americano. Affetto da depressione, si era separato dalla compagna con la quale aveva continuato a vivere nella casa di via Rossini, insieme ai due figli di 2 e 4 anni.. Un equilibrio psichico precario già l'aveva spinto a gesti di autolesionismo, anche prima del dramma di marzo.

In base alle ricostruzioni degli inquirenti, la mattina del delitto il 36enne non era andato al lavoro dicendo di non sentirsi bene, poi aveva iniziato a raccogliere i suoi oggetti personali con l'intenzione di trasferirsi fuori di casa; l’incontro con la suocera avvenne di prima mattina, intorno alle 7.30. L'omicidio avvenne davanti agli occhi del figlio di 4 anni dell'assassino e mentre la figlia della vittima si stava preparando in un'altra stanza. È stata la stessa donna a chiamare i soccorsi e carabinieri, dando l'allarme. Come ogni mattina, la 62enne si era recata nell'appartamento di sua figlia e del suo compagno per prendere il piccolo di 4 anni e accompagnarlo a scuola e poi poi tornare a casa e badare all'altro figlio della coppia, che ha appena 15 mesi.

Ne scaturì un diverbio (erano frequenti i litigi tra suocera e genero), poi l'aggressione mortale. Osborne Antwi Tukpeh era stato fermato immediatamente e portato in carcere a Reggio Emilia. Nello stesso carcere in cui ieri pomeriggio è stato trovato esanime dalla polizia penitenziaria. Sarebbe stato processato per omicidio aggravato dall’uso di un’arma e dall’aver compiuto il fatto davanti a un minore. Il procedimento penale per l’omicidio di Tiziana Gatti si chiude così, per il decesso dell'unico imputato. Marito e figlia di Tiziana hanno accolto sgomenti la notizia del decesso di Osborne. Sul corpo dell’uomo dovrebbe essere eseguita l’autopsia.