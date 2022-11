Bambini schiaffeggiati e tirati per i capelli, arrestata una suora

Bimbi schiaffeggiati e maltrattati nell'istituto religioso di cui erano ospiti per mano delle suore che lo gestivano. È l'atroce scoperta fatta dai carabinieri all'interno dell'Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola Terme (Napoli). Nella struttura sono ospitati minori in attesa di affidamento, adozione o in affido a seguito di provvedimenti giudiziari ma anche ragazzini esterni, affidati alle suore (a pagamento) dai genitori.

Una suora è stata arrestata mentre per altre tre è scattato il divieto di dimora in Campania. Le consorelle sono accusate in concorso tra loro di maltrattamenti nei confronti di minori, lesioni personali aggravate e violenza privata aggravata.

Le indagini sono scattate dopo la segnalazione di maltrattamenti. In un filmato, girato da una minorenne ospite della struttura, si vede una consorella che, all'interno del refettorio, schiaffeggia e tira più volte con forza i capelli a un bambino di 4 anni. Tutto sotto gli occhi di altri bambini che la invitavano a fermarsi. Schiaffeggiato anche il fratello di 8 anni del bimbo, intervenuto per difenderlo. Come punizione per l'intromissione gli viene dato uno schiaffo tanto forte da fargli uscire sangue dal naso.

Bambini picchiati dalle suore e costretti al silenzio

I minori sono stati sentiti (in modalità protetta, ndr) e gli inquirenti hanno identificato la Madre Superiora, che ha la direzione dell'istituto, come autrice delle violenze. Stessa accusa mossa ad altre tre consorelle che hanno il ruolo di addette mensa e al doposcuola. I carabinieri hanno ricostruito "ulteriori episodi di sofferenze fisiche nei confronti dei minori ospiti dell'istituto: tirate di capelli, schiaffi alla nuca, calci, ciabatte sulle mani, intimando loro in silenzio e privandoli dei telefoni cellulari al fine di impedire riprese foto e video, con le aggravanti di abusare della condizione di inferiorità fisica e psichica determinata dall'età delle vittime nonché di commettere i reati all'interno di istituto di educazione e formazione".