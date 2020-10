Le 5 suore morte nel maxi-focolaio: "Nessun campanello d'allarme, i sintomi all'improvviso"

Un nuovo focolaio di coronavirus era stato individuato giorni fa nella Lomellina centro-settentrionale. Al centro sociale Pianzola di Mortara (Pavia) - dove vivono le suore anziane dell'ordine Pianzolino e loro familiari anziani o disabili - 56 delle 57 sorelle presenti nella struttura erano risultate positive al Sars-CoV-2, che ha contagiato anche 12 operatori. Il caso rappresenta il focolaio Covid più grande della provincia fino a questo momento.

Il focolaio di coronavirus a Mortara

Di poche ore fa è la notizia che sono morte 5 delle suore contagiate dal coronavirus e ammalatesi di Covid. Le religiose decedute, quattro di 87 anni e una di 99 anni, erano le più gravi del maxi focolaio.

Il focolaio si è subito allargato a macchia d’olio, scrive la Provincia Pavese. In pochi giorni le suore Pianzoline Immacolata Regina Pacis del “centro sociale” di Mortara, in via Mazza, "sono cadute una dopo l’altra sotto il peso del Covid-19". Solo una suora si è salvata dal virus e non è stata contagiata; le consorelle, invece, hanno accusato sintomi anche importanti. La comunità di Mortara piange oggi le 5 vittime.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, come si legge quest'oggi sul Corriere della Sera, è in corso il trasferimento della maggior parte delle suore malate in un centro specializzato della zona. Da oggi, dice il direttore generale Mara Azzi "il maggior numero possibile sarà trasferito in una struttura di degenza. Una soluzione che si è resa necessaria in relazione all’elevato numero di operatori positivi, che pone un problema di continuità nell’assistenza. Non c’è stato alcun campanello d’allarme fino a quando non si sono manifestati i sintomi in contemporanea in più persone".