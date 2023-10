Superbonus: la truffa dei lavori nel condominio non effettuati in tutto o in parte

A Varese la guardia di finanza ha eseguito un decreto di misura cautelare reale nei confronti di una società di costruzioni che, secondo le accuse, aveva "incassato crediti di imposta fittizi per un totale di 444mila euro maturati nell'ambito delle misure pubbliche di sostegno all'economia denominate superbonus 110%". Le indagini hanno permesso, dopo puntuali e scrupolosi riscontri, di raccogliere forti elementi indiziari nei confronti di tre soggetti che, a vario titolo, hanno prodotto documentazione fittizia consentendo alla società amministrata da uno degli indagati di acquisire indebitamente un credito tributario.

La società edile ha fatturato 1,3 milioni di euro per lavori edili di efficientamento energetico in regime di 110% nei confronti di un condominio nel comune di Saronno che non sarebbero stati effettuati in tutto o in parte, e i relativi crediti fiscali fittizi sarebbero stati successivamente utilizzati per compensare imposte o per essere ceduti a società terze. Le condotte illecite, secondo le accuse della guardia di finanza, sono state realizzate dal titolare della ditta di costruzioni, con l'aiuto di due professionisti: un amministratore di condominio e un ingegnere. Ed è colui che, sempre secondo l'accusa, ha asseverato l'esecuzione dei lavori e che avvalendosi delle prestazioni di un commercialista si è interessato a far ottenere i visti di conformità alle spese (previsti dalla normativa di settore per accedere al beneficio fiscale).

Sono stati sequestrati i crediti d'imposta illecitamente contenuti nel cassetto fiscale della società, equivalenti al 110% della fattura fittizia emessa per attestare l'esecuzione delle opere.

