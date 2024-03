Suv in fuga semina il caos in strada: incidenti e feriti, distrutto l'ingresso di un hotel

Due persone ferite tra cui un ragazzo in serie condizioni, 5 veicoli danneggiati, un palo dell'energia elettrica abbattuto e l'ingresso di un hotel distrutto. Questo il bilancio del folle inseguimento che, nella notte tra venerdì e sabato, ha visto le strade della zona mare di Rimini piombare nel caos a causa di un fuoristrada con tre persone a bordo che ha forzato un posto di controllo della polizia municipale. Tutto è iniziato verso le 2.15 all'incrocio tra le vie regina Margherita e Latina, a Miramare, dove le pattuglie della Locale erano intente ad eseguire i controlli con l'etilometro. All'alt degli agenti una Jeep Renegade con tre persone a bordo, poi identificate per cittadini cinesi con un uomo alla guida e due donne sui sedili, ha ignorato le segnalazioni e il guidatore ha spinto sull'acceleratore fuggendo in direzione nord.

E' così iniziato un inseguimento a tutta velocità sulle strade della zona mare con il fuoristrada che ha letteralmente "bruciato" tutte le regole del Codice della Strada fino a quando e arrivato all'incrocio tra le vie regina Elena e Pascoli. Qui ha prima centrato una Volkswagen Polo, ferendo il conducente 20enne riminese, per poi travolgere un ragazzo 22enne di origini africane su un monopattino, anche questo rimasto seriamente ferito. Nella carambola sono rimaste danneggiate anche un'Audi A4, una Peugeot 207 e un Fiat Ducato che erano in sosta lungo la carreggiata. Nell'impatto con l'Audi il Renegade ha perso una ruota e, fuori controllo, è andato ad abbattere un palo dell'energia elettrica che sosteneva la linea del filobus per poi terminare la sua corsa andando a schiantarsi contro l'ingresso dell'hotel I-Suite distruggendolo.

Nonostante il pauroso incidente, gli occupanti del fuoristrada sono usciti praticamente illesi dal mezzo e sono scappati passando per una scala esterna dell'albergo mentre, sul posto, sono accorsi tutti i mezzi delle forze dell'ordine, i vigili del fuoco e le ambulanza del 118. I cinesi sono stati bloccati e portati al comando della Municipale mentre i tre feriti, non in pericolo di vita, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Infermi per accertamenti. Viale regina Elena, per i rilievi di rito e per mettere in sicurezza la strada dopo la devastazione dell'incidente, è stata chiusa. Secondo quanto emerso lo straniero alla guida del Renegade, un 35enne in città per un evento fieristico, sarà processato per direttissima sabato mattina.